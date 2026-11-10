Украину накроют дожди и мокрый снег, но потом ворвется потепление. Карта

В среду, 11 ноября, в Украине ожидается ухудшение погоды: в регионах пройдут дожди, а местами – мокрый снег. В то же время уже в конце недели в страну придет ощутимое потепление, и в большинстве областей температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, в среду Украину будет пересекать атмосферный фронт, связанный с циклоном, который принесет осадки сначала на запад, а затем и в другие регионы.

Какой будет погода 11 ноября

Дожди и мокрый снег начнутся ночью в западных областях, а в течение дня осадки постепенно распространятся на остальную территорию страны. В то же время днем на западе и севере они будут прекращаться.

Температура воздуха в течение суток составит +2...+7 градусов. Значительно теплее будет на юге Украины, где столбики термометров покажут +10...+14 градусов.

В Киеве в среду ожидается ветреная погода. Ночью и утром будет идти дождь с мокрым снегом, однако днем осадки прекратятся. Температура воздуха в столице составит около +5 градусов.

Прогноз погоды на 11 ноября. Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

Когда в Украину придет потепление

Уже в пятницу, 13 ноября, в большинстве областей ожидается заметное повышение температуры. Воздух прогреется до +10…+15 градусов, а на юге – до +14…+19 градусов.

Несколько прохладнее будет на западе страны, где прогнозируют +8…+10 градусов. Однако, по словам синоптика, такой температурный скачок будет непродолжительным – пока речь идет лишь об одном теплом дне.

В целом ближайшая неделя обещает быть довольно теплой, хотя погода останется неустойчивой.

Прогноз погоды на 13 ноября. Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

Публикация Наталии Диденко в Facebook. Источник: Скриншот

Напомним, для Украины зима 2026–2027 годов может быть относительно мягкой. В то же время синоптики не исключают кратковременных волн морозов, снегопадов и существенных колебаний температуры.

Как писал OBOZ.UA, в начале ноября в отдельных регионах Украины уже выпал первый снег. Местами осадки создали настоящую зимнюю атмосферу, хотя календарная зима еще не наступила.