Блог | Украинцам пытаются "продать" российские требования

Россияне били по украинскому менталитету со всех сторон: реактивные "шахеды" над центром Киева, атаки на мосты, угрозы провести зиму без света и тепла. Расчет понятен: напугать, измотать, заставить просить мира на любых условиях.

Далее текст на языке оригинала.

Не спрацювало. Українці не побігли скидати владу й не вийшли на новий Майдан. Але в інформаційному просторі відразу знайшлися ті, хто вирішив: ось вона, втома, на якій можна зіграти.

Звідусіль полилося знайоме: ми програємо, треба домовлятися, треба йти на поступки, треба перестати опиратися. А якщо хтось говорить про оборону, безпеку й ціну домовленостей із москвою – значить, він нібито хоче продовження війни.

Зручно. Спершу оголосити спротив безнадійним, потім назвати поступки прагматизмом, а небажання капітулювати – любов’ю до війни.

Тільки є одна проблема: миру хочуть українці, а путін хоче знищити Україну без перемовин. Це він показує ракетами, дронами й кожною промовою. Можна скільки завгодно говорити про переговори, але бажання однієї сторони не створює миру, якщо друга продовжує бити й вимагає поступок.

Найгірше, що українцям намагаються продати російські вимоги як власний тверезий розрахунок. Страх називають реалізмом. Втому аргументом. А поступки єдиним шансом.

Можливо, ніякої спільної змови й не потрібно. Достатньо, щоб кожен окремо підхоплював потрібні Кремлю слова, а потім пояснював, що просто "говорить правду".

Росіяни хотіли зламати тил. Не зламали. Але дехто вже поспішає озвучити висновки, на які москва дуже розраховує.

Зима попереду. Буде важко. А ті, хто так квапиться оголосити спротив марним, уже самі себе позначили. Навіть без прізвищ.