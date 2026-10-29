Украинский военный почти три года был в плену, а часть не выплачивала ему денежное довольствие, считая, что он в СЗЧ: чем все закончилось

Луганский окружной административный суд обязал воинскую часть выплатить украинскому военнослужащему денежное обеспечение за период, когда он находился в плену, а также засчитать это время в выслугу лет. В то же время суд отказал во взыскании дополнительного вознаграждения, поскольку доказательств непосредственного участия бойца в боевых действиях на момент попадания в плен не предоставили.

Об этом говорится в решении Луганского окружного административного суда по делу № 360/2478/25. Информацию сообщает издание SUD.UA.

Мужчина проходил военную службу по контракту с 29 октября 2021 года. В феврале 2022 года он оставил место службы, после чего командование издало приказ о снятии его со всех видов обеспечения. Позже военнослужащего также освободили от должности и зачислили в распоряжение командира.

В воинской части считали, что боец самовольно оставил место службы в условиях военного положения. По результатам служебного расследования, назначенного в августе 2023 года, материалы передали в Государственное бюро расследований.

В то же время в ГБР сообщили, что сведения о возможном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований не вносили. Досудебное расследование в отношении военнослужащего не проводили, а доказательств привлечения его к уголовной ответственности суду не предоставили.

Мужчина находился в плену с 18 мая 2022 года до 19 апреля 2025 года. После возвращения его признали освобожденным из плена, а в сентябре 2025 года уволили с военной службы.

Однако период с 25 февраля 2022 года до 19 апреля 2025 года не засчитали в выслугу лет. Военнослужащий также не получил положенного денежного обеспечения, поэтому обратился в суд.

Суд пришел к выводу, что само отсутствие военнослужащего на месте службы и приказ о снятии со всех видов обеспечения не являются достаточными основаниями для приостановления военной службы.

Согласно решению, началом приостановления службы в таком случае является день внесения соответствующих сведений в ЕРДР. Поскольку доказательств регистрации уголовного производства и установления обстоятельств, которые препятствовали бы выплатам за время плена, не было, суд признал бездействие воинской части противоправным.

В результате воинскую часть обязали начислить и выплатить бойцу денежное обеспечение за период с 25 февраля 2022 года по 18 апреля 2025 года включительно. Также это время должны засчитать в выслугу лет и внести соответствующие изменения в приказ об увольнении военнослужащего.

Отдельно военнослужащий требовал выплатить дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабинета министров Украины № 168 от 28 февраля 2022 года.

Суд пояснил, что право на такое вознаграждение зависит от выполнения определенных условий, в частности непосредственного участия в боевых действиях или обеспечения мероприятий по национальной безопасности и обороне в районах их проведения. Военнослужащие, захваченные в плен, также могут иметь право на эти выплаты, если речь не идет о добровольной сдаче.

Однако в этом деле не было доказательств непосредственного участия истца в боевых действиях на момент пленения. Поэтому суд отказал в удовлетворении этой части иска.

В итоге суд частично удовлетворил требования военнослужащего. Кроме того, с воинской части за счет бюджетных ассигнований взыскали в его пользу 1064 грн 96 коп. судебного сбора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что тысячи украинских военнослужащих вернулись в свои подразделения после самовольного оставления части по упрощенной процедуре. В Министерстве обороны отметили, что это количество сопоставимо с личным составом двух-трех бригад, а значительная часть военных снова приступила к выполнению боевых задач. После возобновления службы им восстановили денежное и другое обеспечение.