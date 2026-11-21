Украина отмечает День достоинства и свободы: как украинцы изменили ход своей истории

Источник: Фейсбук-страница "Майдан 18-20 февраля. Как все было"

21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы – памятную дату, связанную с началом Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года. Оба протестных движения стали проявлением стремления украинцев отстаивать свои права, свободы, демократические ценности и собственный выбор будущего страны.

Об истории этих событий, их причинах и последствиях напомнили в Украинском институте национальной памяти

Оранжевая революция

21 ноября 2004 года Центральная избирательная комиссия объявила предварительные результаты второго тура президентских выборов, согласно которым победу одержал Виктор Янукович. Массовые фальсификации во время голосования и подсчета голосов вызвали возмущение общества, а на следующий день сторонники оппозиционного кандидата Виктора Ющенко вышли на протест.

Похожие акции охватили крупнейшие города Украины, а их главным центром стал Майдан Независимости в Киеве. Протестное движение привело к проведению повторного второго тура президентских выборов, по результатам которого победу одержал Ющенко.

В ноябре 2005 года новоизбранный президент учредил День Свободы. Однако в декабре 2011 года Виктор Янукович отменил этот праздник, объединив его с Днем Соборности.

Революция достоинства

21 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве начались протестные акции против решения Кабинета Министров приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Сначала на площади собрались несколько сотен человек, но уже 24 ноября число сторонников евроинтеграции превысило 100 тысяч.

29 ноября на Евромайдане состоялся митинг с требованиями отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. В ночь на 30 ноября власти жестоко разогнали протестующих, что стало переломным моментом в развитии протестного движения.

После этого акции перестали быть исключительно проевропейскими и приобрели масштабный антиправительственный характер. Украинцы выступали против авторитаризма, коррупции, нарушения прав человека, произвола правоохранителей и репрессий в отношении несогласных.

Самые трагические события Революции достоинства произошли с 18 по 20 февраля 2014 года. В центре Киева произошли масштабные столкновения, был подожжен Дом профсоюзов, а снайперы убили более 70 участников Евромайдана, которые впоследствии стали Героями Небесной сотни.

В ночь на 22 февраля тогдашний президент Виктор Янукович покинул Украину. Впоследствии состоялись внеочередные президентские выборы, которые подтвердили европейское направление развития государства.

Память о борьбе украинцев

В отличие от Оранжевой революции, Революция достоинства стоила Украине многих жизней патриотов, которые отстаивали свободу, демократию и право государства самостоятельно определять свое будущее.

13 ноября 2014 года президент Петр Порошенко подписал указ об установлении Дня достоинства и свободы, который отмечают 21 ноября. Дату ввели для утверждения идеалов свободы и демократии, а также чествования мужества и патриотизма граждан, которые защищали права человека, национальные интересы и европейский выбор Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на Майдане Независимости в Киеве прошла акция "Пустые стулья" в поддержку находящихся в заключении и пропавших без вести журналистов, писателей, деятелей культуры и правозащитников. Мероприятие организовали Украинский ПЕН и Центр гражданских свобод.