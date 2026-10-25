"Украина и Россия – не одно и то же": трампистка Лумер указала на разительную разницу между странами

Американская ультраправая активистка и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер заявила о разительной разнице между Украиной и Россией в отношении к критикам власти. Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил ее на интервью, несмотря на ее критические взгляды, тогда как в России, по ее словам, за такую позицию ей грозило бы заключение.

Об этом Лумер написала в соцсети X, отвечая на комментарий пользователя, который предложил ей посетить Россию и лично проверить ситуацию там. Активистка объяснила, почему считает некорректным ставить обе страны на один уровень.

Что сказала Лумер об Украине и России

По словам Лумер, если бы она поехала в Россию и начала открыто критиковать ее власти, то рисковала бы оказаться за решеткой. Она отметила, что, несмотря на ее прежнюю критику в адрес Украины, президент Владимир Зеленский пригласил ее в Мариинский дворец и согласился дать интервью.

"Если бы я поехала в Россию, меня бы заключили под стражу и удерживали в качестве заложницы или военнопленной за критику России. Я приехала в Украину как критик, а президент Украины пригласил меня в свой дворец и разрешил взять у него интервью", – написала активистка.

Лумер также рассказала, что после ее разговора с Зеленским российские государственные СМИ начали призывать к ее убийству. По ее утверждению, они распространяли пропагандистские видео Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в которых исламских террористов призывали застрелить ее.

"Украина и Россия – не одно и то же", – подытожила сторонница Трампа.

Пост Лоры Лумер в соцсети X. Источник: Скриншот

Что Лумер ранее говорила о России и войне в Украине

Напомним, ранее американская журналистка и сторонница Дональда Трампа Лора Лумер публично выступила против поставок российского дизельного топлива в США. Она подчеркнула, что Москва использует полученные средства для продолжения войны против Украины и поддержки Ирана.

Кроме того, Лумер поддержала позицию Владимира Зеленского относительно завершения войны и призвала усилить давление на российского диктатора Владимира Путина. Она напомнила, что Россия продолжает обстреливать Украину, убивать детей и бомбить больницы, а также назвала российские выборы фикцией.

Как писал OBOZ.UA, Лумер также осудила нарушение Россией энергетического перемирия и призвала усилить давление на Путина. Она выступила против возложения ответственности за войну на Зеленского и заявила, что требовать прекращения атак нужно именно от Кремля.