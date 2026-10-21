Участники проекта Фонда Рината Ахметова в Милане рассказали европейским дипломатам правду об оккупации

В рамках сотрудничества Фонда Рината Ахметова с ФК "Шахтер" участники проекта "Молодежь выбирает Украину" Ростислав и Вадим (имена участников проекта изменены из соображений безопасности) прибыли в Милан накануне матча "горняков" против "Интера" в Лиге чемпионов. Главная цель поездки – рассказать европейским политикам об опыте молодых людей, которым удалось вырваться из оккупации и которые решили строить свое будущее в Украине.

В состав делегации Фонда также вошел представитель Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Иван Крайний.

Проект "Молодежь выбирает Украину". Источник: Фонд Рината Ахметова

В Милане уже состоялись встречи с генеральными и почетными консулами европейских стран, представителями Миссии ЕС, правительства итальянского региона Ломбардия и местных властей. Ростислав и Вадим рассказали о жизни на временно оккупированных территориях, своем решении уехать и поддержке, которую получают после возвращения благодаря участию в проекте.

19-летний Вадим выехал из оккупированной Каховки в 2025 году. Теперь он учится, строит свое будущее в Украине и представляет интересы украинской молодежи на международном уровне.

"Для молодежи с оккупированных территорий этот проект – импульс, который мотивирует двигаться вперед, выезжать из оккупации и создавать свое будущее дома, в Украине. Такие инициативы означают, что мы нужны своей стране", – говорит Вадим.

19-летний Ростислав вернулся на подконтрольную Украине территорию в прошлом году. За это время он стал участником проекта "Молодежь выбирает Украину", продолжил учиться в школе и устроился на первую работу. Возможность рассказать о пережитом европейским политикам стала для него важной миссией – донести правду об оккупации и поддержать других молодых людей, которые стремятся уехать.

"В оккупации ты живешь в постоянном страхе и вынужден подавлять все эмоции. Молодежи там важно знать, что их ждут в Украине, что им помогут с учебой, жильем и адаптацией. Именно это – главная движущая сила, чтобы решиться на отъезд", – говорит Ростислав.

Поездка объединяет международную адвокацию с большим футболом. Ростислав и Вадим поближе познакомятся с "Шахтером", пообщаются с футболистами, а сегодня на стадионе "Сан-Сиро" вживую поддержат "горняков" в матче Лиги чемпионов против миланского "Интера".

ФК "Шахтер" является партнером проекта "Молодежь выбирает Украину". На протяжении восьми матчей евросезона команда выходит на поле с логотипом Rinat Akhmetov Foundation на игровой форме, помогая привлечь внимание международной аудитории к историям молодых украинцев, переживших оккупацию.

"Молодежь выбирает Украину" – пилотный проект Фонда Рината Ахметова, Офиса Омбудсмена Украины и Министерства молодежи и спорта Украины. Он помогает молодежи в возрасте 18–23 лет, вернувшейся с временно оккупированных территорий или после незаконной депортации, получать образование, находить работу, адаптироваться и строить самостоятельную жизнь в Украине.