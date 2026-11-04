uBoost и HAVAS Village Ukraine открыли набор в бесплатную AI-школу для молодежи

uBoost и HAVAS Village Ukraine запускают бесплатную школу искусственного интеллекта для молодежи 16–22 лет – Youth AI School. Программа поможет участникам перейти от простых запросов к ChatGPT к системному использованию ИИ в учебе, работе и собственных проектах. За семь практических онлайн-занятий молодежь освоит современные ИИ-инструменты, научится создавать контент и распознавать цифровые манипуляции. Итогом станет собственный ИИ-агент, который поможет решать реальные повседневные задачи.

К преподаванию присоединятся практики в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий, креативных индустрий и кибербезопасности. Среди них – специалисты, которые внедряют ИИ-решения в бизнесе, обучают команды ведущих компаний работать с новыми технологиями, создают ИИ-контент для украинских и международных брендов и консультируют международные организации по вопросам цифровой грамотности и безопасности.

В течение курса участники будут работать с бесплатными версиями ChatGPT, Claude, Gemini, NotebookLM и другими инструментами ИИ. Они научатся формулировать эффективные запросы, предоставлять моделям необходимый контекст, проверять достоверность сгенерированной информации и выбирать подходящие инструменты для разных задач.

Отдельные занятия посвятят использованию ИИ для учебы и исследований. Участники попробуют превращать собственные конспекты и учебные материалы в структурированные базы знаний, работать с научными источниками и проводить исследования с помощью ИИ. Также программа охватит цифровую безопасность: молодежь научится распознавать дипфейки, проверять подозрительные фото, видео и сообщения и защищать персональные данные.

Еще одно направление – ИИ для творчества. На практических воркшопах участники будут работать с генерацией и редактированием изображений, текстами, сторителлингом и созданием контента для собственных проектов. Результатом станет готовая творческая работа, которую можно добавить в портфолио.

Особенностью программы станет AI-дневник задач, который каждый участник будет вести с первого занятия. В нем молодежь будет фиксировать повторяющиеся задачи в учебе, работе или собственных проектах, анализировать, сколько времени они занимают и какие процессы можно упростить с помощью искусственного интеллекта.

На основе этого дневника участники создадут итоговый проект – собственного ИИ-агента. Это может быть цифровой помощник для планирования учебы, анализа вакансий, работы с документами, подготовки исследований или других задач, с которыми участник регулярно сталкивается. После создания первой версии у молодежи будет время на ее тестирование и доработку при поддержке менторов.

Обучение завершится Demo Day, во время которого участники представят собственных ИИ-агентов, продемонстрируют их работу и получат обратную связь от экспертов. Участники, выполнившие условия программы, также получат сертификаты.

К участию приглашают молодежь в возрасте 16–22 лет, которая хочет научиться эффективнее использовать искусственный интеллект для учебы, карьеры и собственных проектов. Предварительный опыт создания ИИ-инструментов не нужен. Обучение бесплатное, а для участия необходимо заполнить регистрационную форму и быть готовыми уделять программе до четырех часов в неделю.

Регистрация продолжается до 20 ноября 2026 года. Старт обучения – 25 ноября. Форма регистрации по ссылке.