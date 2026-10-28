В ВСУ рассказали о тренингах по психологической устойчивости для военных: как они проходят

В сентябре–октябре 2026 года в Вооруженных силах Украины провели 34 выездных тренинга по психологической поддержке. В них приняли участие около 1040 военнослужащих разных категорий.

Об этом сообщили на официальном сайте ВСУ. Проект реализуют при поддержке НАТО в рамках Комплексного пакета помощи Украине, чтобы помочь военным поддерживать психологическую устойчивость в условиях длительных боевых действий.

Учебная программа предусматривает как теоретическую подготовку, так и практическую отработку навыков. Военные учатся оказывать психологическую помощь себе, поддерживать побратимов в острых стрессовых ситуациях, преодолевать боевой стресс и контролировать собственные эмоции.

Для военнослужащих, которым нужна профессиональная поддержка, предусмотрены также индивидуальные психологические консультации.

Проект должен не только помочь военным восстановиться психологически, но и научить их поддерживать собственную устойчивость и помогать побратимам непосредственно в воинских коллективах. Это способствует подготовке личного состава к преодолению стрессовых ситуаций во время выполнения боевых задач.

Общую координацию проекта обеспечивает Главное управление психологической поддержки персонала ВСУ, а его практическую реализацию – общественная организация "Лига офицеров", которая работает в сфере психологической поддержки военнослужащих с 2014 года.

Проект при поддержке НАТО является частью мероприятий по психологической подготовке и поддержке военнослужащих, которые участвуют в отражении и сдерживании вооруженной агрессии России.

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