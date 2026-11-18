В Запорожье мужчину после допроса в СБУ забрали в ТЦК и мобилизовали: история получила продолжение в суде

В Запорожье разгорелся судебный спор из-за мобилизации бывшего педагога. Мужчина пожаловался, что после допроса в Службе безопасности Украины его принудительно доставили в территориальный центр комплектования и мобилизовали с нарушениями.

Однако Запорожский окружной административный суд не нашел законных оснований для отмены мобилизации и отказал в удовлетворении иска. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Суть конфликта и потеря отстрочки

С октября 2024 года мужчина работал педагогом-организатором в одной из специализированных школ Запорожья. На этом основании он имел официальную отсрочку от призыва, которая, согласно данным в приложении "Резерв+", действовала до 31 августа 2026 года.

Ситуация изменилась летом 2026 года на фоне мероприятий правоохранительных органов в отношении работников сферы образования. В июне мужчину вызвали на допрос в СБУ в качестве свидетеля, после чего администрация учебного заведения предложила ему написать заявление об увольнении. 25 июня его уволили по соглашению сторон, а 24 июня также прекратились его трудовые отношения по внешнему совместительству.

В результате потери работы исчезло и основание для предоставления брони от мобилизации. 7 июля ТЦК аннулировал отсрочку из-за утраты законных оснований.

Допрос в СБУ и доставка в ТЦК

По словам мужчины, после завершения допроса в СБУ выходы из здания были заблокированы сотрудниками ТЦК и СП, которые ожидали его на улице. Мужчину остановили, доставили в военкомат и на следующий день направили на военно-врачебную комиссию.

В ТЦК подчеркнули, что перед прохождением медкомиссии военнообязанного сняли с учета в прежнем центре комплектования и взяли на учет по месту призыва, что соответствует правилам мобилизации. В свою очередь, медицинская комиссия признала мужчину пригодным к службе. 8 июля 2026 года начальник ТЦК подписал приказ о его призыве по мобилизации, а уже 9 июля командир воинской части зачислил его в списки личного состава.

Не согласившись с такими действиями, мужчина обратился в суд. Он требовал отменить приказы о призыве и зачислении в часть, а также исключить его из списков личного состава, ссылаясь на процессуальные нарушения при доставлении в ТЦК, поверхностный осмотр врачей и сомнительные обстоятельства аннулирования отсрочки.

Позиция и решение суда

Рассмотрев материалы дела, окружной административный суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска. Суд подтвердил, что после увольнения с должности педагога у мужчины пропали законные основания для брони. В суде заявили, что аннулирование отсрочки 7 июля 2026 года было закономерным следствием потери работы.

Также в суде утверждали, что процедура постановки на учет в новом ТЦК перед направлением на ВВК и сам призыв были выполнены в рамках действующего законодательства и постановления Кабмина № 560.

Что касается заявлений о возможном незаконном задержании возле здания СБУ и принудительном доставлении в ТЦК, суд отметил, что эти обстоятельства "выходят за рамки данного административного спора". По мнению суда, эти факты сами по себе не отменяют законность последующих мобилизационных процедур при отсутствии у гражданина действующей отсрочки. В итоге суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в условиях продолжения российской войны мобилизация оправдана. Впрочем, она должна проходить без нарушения законодательных норм, в частности без балаклав, с включенными бодикамерами и в присутствии полиции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Закарпатье мужчина с инвалидностью III группы через суд оспаривал штраф от ТЦК и требовал от государства 1 млн грн компенсации. Также истец указывал, что его незаконно мобилизовали.