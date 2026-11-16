В Виннице произошел конфликт между военными ТЦК и гражданскими: назначено расследование

В районе Старого города в Виннице 14 ноября произошел конфликт между военнослужащими ТЦК и СП и несколькими гражданскими, во время которого был поврежден автомобиль и распылен баллончик со слезоточивым газом. Оперативное командование "Юг" назначило служебное расследование инцидента.

Об этом сообщил подполковник Алексей Мищенко, представитель ОК "Юг". В комментарии "Укрінформу" он заявил, что руководство Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной максимально содействует правоохранительным органам, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Мищенко сказал, что руководство "подтверждает факт конфликта с участием военнослужащих ТЦК и гражданских лиц, во время которого был применен газовый баллончик и повреждено транспортное средство".

"Позиция командования четкая: мы не терпим никаких противоправных действий. Если в ходе проверки будет доказана вина военнослужащих, они понесут ответственность согласно действующему законодательству", – подчеркнул представитель, призвав воздержаться от преждевременных выводов.

Что известно о конфликте

По информации народного депутата Олега Мейдича, сотрудники ТЦК и СП остановили машину с двумя молодыми людьми в возрасте 21 и 22 лет, среди которых была беременная девушка.

"Во время инцидента в салон автомобиля распылили слезоточивый газ", – заявил парламентарий.

Двое военнослужащих задержаны

Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Зарина Маевская в комментарии "Суспільному" сообщила, что двое работников территориального центра комплектования задержаны по подозрению в хулиганстве.

Правоохранители будут просить суд взять фигурантов под стражу. Заседание назначено на 10:00 вторника, 17 ноября, в Винницком городском суде.

Расследование проводится по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция этой статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот Facebook-страницы областного ТЦК и СП Развернуть

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