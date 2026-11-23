В Вильнюсе презентовали дневник погибшей в Мариуполе Екатерины Савенко

В Публичной библиотеке имени Адама Мицкевича в Вильнюсе представили книгу "Дневник Екатерины Савенко. Война. Мариуполь. 2022". Это личное свидетельство жительницы Мариуполя о первых неделях российской осады города. Книгу издали в июле 2026 года по инициативе и при поддержке Фонда Рината Ахметова, Музея "Голоса Мирных" и Группы "Метинвест".

На презентацию книги в Вильнюсе пришли более 50 украинцев, живущих в Литве, и представители Посольства Украины в Литовской Республике.

На презентацию книги в Вильн... Источник: пресс-служба музея "Голоса Мирных" Развернуть

Во время встречи актриса Римма Зюбина читала отрывки из дневника Екатерины, написанные в разные дни осады. Особым гостем стал Иван (имя изменено по соображениям безопасности) – бывший сосед Екатерины. Он поделился воспоминаниями о женщине.

"Я помню Екатерину прекрасным, очень творческим человеком. А когда прочитал ее дневник, понял, насколько глубокой она была, сколько в ней было мыслей и любви к жизни. Я знаю, что даже сейчас возле нашего разрушенного дома в оккупированном Мариуполе растут цветы, которые она сажала", – рассказал Иван.

Встречу модерировала Светлана Степаненко, руководительница украинского книжного магазина SvitloBook в Литве. По ее словам, история Екатерины нашла отклик среди украинской общины Вильнюса.

"В Вильнюсе живет много украинцев, в частности мариупольцев. Мы видим, насколько нашей украинской общине нужны такие встречи и разговоры. Россия и сегодня убивает украинцев, и нам важно сохранять память о погибших, распространять правду о войне. Меня особенно тронуло, что Международная украинская школа Литвы после нашего мероприятия решила создать клумбу с цветами, которые любила Екатерина и о которых так много писала", – отметила Светлана Степаненко.

Катерина Савенко начала вести дневник в первый день полномасштабного вторжения России. Она описывала жизнь города во время блокады: голод, отсутствие света, тепла, воды и связи. Последняя запись датирована 29 марта 2022 года. В тот день погиб муж Катерины, а сама она получила ранение. Через несколько дней женщина умерла. Ей было 42 года. Чудом спасенные записи передали в Музей "Голоса Мирных". Они стали частью его архива.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает и хранит свидетельства гражданских людей о войне России против Украины. Сейчас в его архиве – уже более 145 тысяч историй.

Подробнее об истории Катерины и книге: savenkodiary

Аудиокнига в исполнении Риммы Зюбиной.