В центре Ивано-Франковска женщина подожгла украинский флаг и пыталась поджечь себя. Видео

Во вторник, 27 октября, в центре Ивано-Франковска произошел инцидент с участием женщины, которая подожгла украинский флаг, а затем попыталась поджечь себя. Обстоятельства происшествия и мотивы ее действий пока остаются неизвестными.

После происшествия женщину забрали полицейские. Об инциденте сообщил местный Telegram-канал "Мій Івано-Франківськ".

Причины поступка и обстоятельства устанавливаются.

Новость дополняется…

Ранее OBOZ.UA сообщал, что контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку взорвать автобус с военнослужащими ВСУ в Ровно. К подготовке теракта причастен студент одного из столичных университетов.