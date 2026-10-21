Блог | У Трампа "подгорает": почему он обесценил подвиг ВСУ

Давайте называть вещи своими именами. Рассказ Трампа о глупом российском генерале, который загнал тысячу танков в грязь, вместо того чтобы ехать по шоссе и за 4 часа захватить Киев, – это не тупость, маразм и бред, а ОБЕСЦЕНИВАНИЕ.

Далее текст на языке оригинала.

Ганебна стара обізяна ЗНЕЦІНЮЄ подвиг Збройних Сил, які ЗУПИНИЛИ танкові колони ворога на підступах до Києва, а згодом змусили їх ТІКАТИ назад в Білорусь, щоб не допустити повного розгрома тих прекрасних танкових колон, які так нахвалював Трамп.

Трамп хоче переконати своїх виборців, що Україна неспроможна і повинна здатися. Тому намагається усіляко принизити роль української армії і українського народу у героїчному спротиві величезній орді росіян у перші дні вторгнення, завдяки якому Україна досі бореться і перемагає на полі бою.

З цією метою Велика Безглузда Американська Х#йня видумує, що не українська армія героїчно зупинила танкові колони, яких сучасні війни НЕ ЗНАЛИ, а просто налажали якісь дурні російські генерали. Ось така історія від дурачка для дурачків.

Цей крінж від Трампа особливо огидний ще й тому, що армія самих Сполучених Штатів Америки ЗАСЦЯЛА добити іранських фанатиків у наземній операції, бо там були б жертви серед американських військових. Навіть маючи повну перевагу у повітрі, маючи неймовірні броньовані машини, суперсучасну зброю Трамп засцяв навіть не росію, а Іран, який ЗСУ давно б помножили на нуль.

І оце сцикло, TACO, президент США, має нахабство знецінювати героїчну оборону Києва і неймовірний ДОБРОВОЛЬЧИЙ рух справжніх воїнів, які піднялися захищати своє місто.

Ніт, ніякий російський генерал ні в яке болото танки не завів. Ці російські танки були биті на трасах, як під Броварами чи на вулицях Бучі, де вони могли вільно пересуватися, якби не ЗСУ.

У Трампа підгорає і він поспішає знецінити ЗСУ, бо він чудово розуміє, чому Україна не здається, а Зеленський може собі дозволити не погоджуватися з його планами капітуляції.

Бо армія, яка розбила росіян під Києвом у 2022, за чотири з половиною роки боїв стала такою сильною, що відверто кажучи, Європа не потребує захисту США, коли матиме в своєму складі Україну.

І у обісцяного діда шкварчить, аж краватка завертається! Дідо робить шоу і не проходить дня без його гучної заяви. Єдиний нюанс: дідо думає, він Нерон, Калігула, а насправді – Куклачьов. Не смішний клоун, над яким не знаєш, сміятся чи плакати з жалю.

Покажіть діду цю колону техніки, спалену у Бучі. Хай вип'є свої таблєтки і вгамується, старий чорт.

Ми переможемо