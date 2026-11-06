В Тернополе ТЦК мобилизовал мужчин, исключенных с учета: за дело взялось ГБР

В Тернополе выявили случаи незаконного восстановления на воинском учете и мобилизации мужчин, которых ранее официально исключили из учета. После выездного заседания Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Командование Сухопутных войск подтвердило нарушение законодательства. Одного из должностных лиц ТЦК привлекли к дисциплинарной ответственности, а материалы по другому случаю приобщили к уголовному производству, которое расследует ГБР.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Алексей Гончаренко.

По его словам, 9 октября ВСК провела выездное заседание в Тернополе, во время которого, в частности, рассматривали случаи неправомерных действий сотрудников Тернопольского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Один из случаев касался мужчины, которого исключили с воинского учета еще в 2022 году. Несмотря на это, в 2026 году его повторно направили на военно-врачебную комиссию. Причиной стало то, что сотрудники ТЦК якобы не смогли найти документы предыдущего медицинского осмотра.

После заседания ВСК Командование Сухопутных войск провело служебную проверку, которая подтвердила нарушения.

В частности, было установлено, что мужчину без надлежащих правовых оснований направили на повторный медицинский осмотр, после чего неправомерно восстановили на воинском учете и призвали на военную службу.

В Командовании также подтвердили нарушение требований законов Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе" и двух постановлений Кабинета министров.

По результатам проверки должностное лицо, ответственное за контроль работы личного состава ТЦК, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Еще один аналогичный случай стал предметом уголовного расследования. Речь идет о мужчине, которого также ранее исключили с воинского учета, однако позднее восстановили на нем и мобилизовали.

Как сообщил Гончаренко, по поручению ВСК Военная служба правопорядка подготовила сообщение о возможных неправомерных действиях должностных лиц ТЦК.

Прокуратура приобщила соответствующее сообщение и материалы к уголовному производству по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – превышение власти или служебных полномочий военнослужащим в условиях военного положения.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

Кроме того, Командование Сухопутных войск сообщило о начале отдельного служебного расследования по факту неправомерного возобновления второго мужчины на воинском учете и его призыва.