В мире стремительно растет число людей, которые никогда не занимались сексом: что известно о причинах

Люди по крайней мере в развитых странах все реже занимаются сексом. Причем это касается всех поколений, хотя общую тенденцию задает поколение так называемых "зумеров", то есть родившихся в период с 1997 по 2012 год. У последних сексуальных контактов в разы меньше, чем у тех, кто родился на 10 лет раньше.

В The Economist это назвали "сексуальной рецессией" и "чуть ли не пандемией девственности". Журнал ссылается как на утверждения ученых, так и на собственные подсчеты.

Секс теряет привлекательность

"В целом сексуальная рецессия, очевидно, имеет много причин. Так, среди молодежи наблюдается рыночный сбой в сфере знакомств. При этом молодые люди начали осторожнее относиться к сексу, как и ко многим другим видам деятельности. Среди пар проблема, возможно, заключается не столько в спальне, сколько в офисе, детской комнате и на кухне. Но в любом случае кажется, что деятельность, эволюционно встроенная в наше поведение, теряет свою привлекательность", – считают в издании.

По мнению Ронды Балзарини, исследовательницы из Института Кинси, "сексуальная рецессия связана не столько с потерей интереса, сколько с отсутствием возможностей" у зумеров.

Среди молодых людей гораздо больше одиноких, чем в предыдущих поколениях. Например, в США доля 18–29-летних, живущих в парах, за последнее десятилетие снизилась до 32% – это на 10% меньше, чем в 2015 и 2016 годах.

Почему так

Издание предполагает, что к "чуть ли не пандемии девственности" могли привести многие причины. Среди них распространение коронавирусных заболеваний и соответствующих карантинов, из-за чего молодежь не могла встречаться так, как это было у остальных поколений.

Также свое влияние оказывают специальные приложения для онлайн-знакомств, которые "только усложняют поиск партнеров"; и смартфоны, которые "отнимают время, которое можно было бы потратить на личное общение".

Виновата культура, научившая молодежь ставить на первое место собственные индивидуальные достижения и потребности, считает Дэниел Кокс из "Центра исследований американской жизни". По его словам, молодежь стала более требовательной и, соответственно, просто не в состоянии найти себе партнеров, которые соответствовали бы их стандартам.

Рискованное поведение

Показательно: в США молодежь, которая реже занимается сексом, обычно также меньше употребляет алкоголя, но больше играет в компьютерные игры. Об этом свидетельствуют подсчеты группы исследователей из университетов Олбани и Ратгерса.

Джон Холмс из Шеффилдского университета выяснил, что начиная с нулевых годов молодежь отказалась от широкого спектра "рискованного поведения" – это употребление алкоголя и наркотиков, курение и секс.

За кулисами

Еще одно объяснение уменьшения числа сексуальных контактов среди пар заключается в том, что все меньше людей занимаются сексом, когда не хотят. Так, во Франции доля женщин, вступающих в половой акт вопреки собственному желанию, только чтобы угодить партнеру, с 2006 по 2023 год снизилась на 7%.

А в США мамы из поколения миллениалов проводят со своими детьми на 52% больше времени, чем матери из поколения беби-бумеров (родившиеся между 1981 и 1996 годами и родившиеся между 1946 и 1964 годами соответственно, – OBOZ.UA). В то же время женщины работают как минимум столько же часов, сколько работали предыдущие поколения.

Как сообщал OBOZ.UA, секс может приносить не только удовольствие, но и пользу для физического и психического здоровья. Научные исследования свидетельствуют, что интимная близость способна снижать стресс, улучшать сон и положительно влиять на эмоциональное состояние. Кроме того, сексуальная активность связана с некоторыми изменениями в работе сердечно-сосудистой системы и восприятии боли.