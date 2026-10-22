"В сложные времена важно не терять надежду": Елена Залужная посетила мероприятие Украинского женского конгресса. Фото

Жена чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании, эксглавнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Елена Залужная посетила юбилейный 10-й Украинский женский конгресс, который традиционно проходит в Киеве.

Об этом она написала в Facebook.

"Сегодня посетила очень теплое и важное мероприятие – 10-й Украинский женский конгресс. Искренние и интересные истории разных женщин, смелые глаза, слезы радости и горя. В эти сложные времена важно не терять надежду. Важно всем нам быть вместе", – написала Залужная после посещения мероприятия.

Для Елены Залужной это первое публичное появление на подобных мероприятиях.

Елена Залужная на Украинском... Источник: Facebook Елена Залужная Развернуть

В Киеве начал работу 10-й Ук... Источник: УЖК Развернуть

Елена Кондратюк и Елена Залужная. Источник: Facebook Елена Залужная

22 октября в Киеве начал работу 10-й Украинский Женский Конгресс. Его открыли соучредительница Конгресса, заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Главная тема Конгресса под лозунгом "От исключений к новым стандартам" – как превратить достижения и лидерство украинских женщин в новые общественные стандарты, обеспечивающие равные возможности.

Что известно о мероприятии?

Украинский Женский Конгресс (УЖК) – это платформа, которая формирует женщин-лидеров и повестку дня в сфере гендерной политики для Верховной Рады Украины, Правительства Украины, местных общин, частного и общественного секторов и медиасообщества.

Он был основан в 2017 году, а с февраля 2018 года УЖК был официально зарегистрирован как ОО "Украинский Женский Конгресс".

"С тех пор ежегодно Украинский Женский Конгресс собирает первых лиц государства, украинских и иностранных парламентариев, представителей международных и общественных организаций, СМИ, местного самоуправления, украинских и зарубежных экспертов, а также всех, кому небезразличны проблемы гендерного равенства", – говорится на сайте УЖК.