В Резерв+ не будет работать оформление отдельных отсрочек: в Минобороны объяснили причину

В приложении Резерв+ с 22:00 23 октября временно нельзя будет оформить отдельные виды отсрочки от мобилизации. Ограничения связаны с плановыми техническими работами в системах Министерства юстиции, которые продлятся несколько суток.

О временной недоступности услуг сообщили в Министерстве обороны Украины. По информации ведомства, возобновить оформление отсрочек планируют ориентировочно 26 октября после 08:00.

Ограничения связаны с планов... Источник: t.me/ministry_of_defense_ua Развернуть

Во время технических работ в Резерв+ не будет работать оформление отсрочек, связанных с наличием детей, уходом за близкими людьми или статусом семьи защитника или защитницы.

В Минобороны также предупредили, что повторный вход в приложение не поможет восстановить доступ к этим услугам. Поэтому пользователям советуют оставаться в своих аккаунтах и не выходить из них для повторной авторизации.

Что будет с отсрочками

Если информация об отсрочке уже отображается в электронном военно-учетном документе, она сохранится. Временные ограничения касаются именно оформления отдельных видов отсрочек.

О возобновлении работы соответствующих услуг Министерство обороны обещает сообщить отдельно. Ориентировочное время возобновления – 26 октября после 08:00.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что делать, если не отображаются данные в Резерв+. Мы давали подробное объяснение.