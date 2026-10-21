В Польше украинка из-за измены сдала полиции своего сожителя: теперь его депортируют

В Польше любовный конфликт между гражданами Украины обернулся серьезными правовыми последствиями. Из-за измены женщина решила не просто выяснить отношения, но и привлечь к ситуации правоохранительные органы, зная о темном прошлом своего партнера.

После заявлению в полицию 23-летнего украинца депортируют. Об этом сообщает Комендатура уездной полиции в Пабянице.

Месть с далеко идущими последствиями

Обнаружив своего молодого человека на свидании с другой женщиной, 34-летняя украинка испытала глубокое разочарование, однако подошла к ситуации хладнокровно. Помимо личных претензий к неверному партнеру, она была осведомлена о том, что он скрывается от закона и находится в розыске.

Женщина незамедлительно вызвала патруль полиции, что стало фатальной ошибкой для планов молодого человека оставаться в тени.

Проверка документов и тюремное заключение

Прибывшие на место происшествия сотрудники польской полиции оперативно провели проверку личных данных 23-летнего мужчины по внутренним базам данных.

Система показала, что мужчине необходимо отбыть неназначенный ранее 10-дневный тюремный срок. Прямо с места любовного свидания нарушитель был отправлен под стражу.

Угроза депортации из страны

На десяти сутках ареста проблемы молодого гражданина Украины не закончились. Как выяснилось в ходе проверки, помимо неисполненного наказания, он грубо нарушил миграционное законодательство Польши.

Мужчина проигнорировал официальное решение, обязывающее его добровольно покинуть территорию страны и вернуться на родину. В связи с этим после отбытия 10-дневного срока тюремного заключения в отношении него будет запущена процедура принудительной депортации из Польши.

Напомним, Польша готова рассмотреть вопрос о переносе украинского пограничного и таможенного контроля на свою территорию, если российские обстрелы будут создавать угрозу для людей и работы пунктов пропуска, при этом проверки в таком случае будут проводиться совместно службами двух государств.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, которые ищут работу в Польше, все чаще сталкиваются с непрозрачными условиями трудоустройства. В частности, высокая ставка в вакансии может оказаться значительно ниже при оформлении, часть зарплаты могут привязать к премиям, а проблемы с документами или страховыми взносами человек иногда замечает только через несколько месяцев.