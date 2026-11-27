В горсовете Кропивницкого объяснили судьбу памятника с русской надписью. Фото

Памятник погибшему защитнику Украины Ивану Петухову с русскоязычными надписями, установленный на могиле бойца в секторе военных захоронений Дальневосточного кладбища Кропивницкого, не будет демонтирован или изменен – разве что такое решение примет суд. Городской совет считает, что семья погибшего не нарушила закон, поэтому никаких работ пока не запланировано.

Об этом сообщается в официальном ответе мэрии за подписью заместителя городского головы Александра Вергуна. Копию документов "Суспільному" 25 ноября предоставила Элла Петухова, мама Ивана.

На что обратили внимание в горсовете

Элла Петухова утверждает, что за памятник сыну в 2024 году она заплатила 200 тысяч гривен. Только 50 тысяч семье компенсировали из бюджета громады.

Мэрия в ответе, датированном 23 ноября 2026-го, ссылается на статью 29 Закона Украины "О погребении и похоронном деле" и статьи 41 и 58 Конституции Украины. Эти нормы говорят о неприкосновенности частной собственности и необратимости действия нормативно-правовых актов во времени.

Использование исключительно украинского языка на Аллее памяти защитников и защитниц Украины Дальневосточного кладбища было введено решением исполкома от 10 июня 2025-го, а утверждено 13 августа 2026-го.

Соответственно, эти нормы, которые "применяются к памятникам, установленным после принятия решения, не могут быть основанием для признания незаконным памятника, установленного в 2024 году", заявила городская рада.

Кроме того, действующее законодательство не наделяет органы местного самоуправления, коммунальные предприятия, общественные организации или отдельных граждан полномочиями самовольно демонтировать, повреждать или менять внешний вид либо надписи на частных надгробных сооружениях без согласия владельца. Напротив, это карается законом (в соответствии со статьями 297 и 356 УК Украины).

"Любые действия по демонтажу или изменению частного надгробного сооружения без согласия его владельца могут быть осуществлены только на основании вступившего в законную силу решения суда. Самовольные действия или повреждение надгробных сооружений влекут за собой ответственность... А в случае угроз, преследования или попыток повредить имущество заявительница имеет право обратиться в полицию", – предупредила пресс-служба.

Также в письме отмечается, что коммунальному предприятию "Ритуальная служба" поручили усилить контроль за общественным порядком, сохранностью объектов благоустройства и памятников на территории Аллеи почетных захоронений Дальневосточного кладбища.

Кладбище в Кропивницком. Источник: скриншот видео "Суспільного"

Кладбище в Кропивницком. Источник: скриншот видео "Суспільного"

Руководитель пресс-службы горсовета Сергей Якунин в комментарии "Суспільному" сказал, что мэрия не будет подавать в суд с требованием демонтировать или заменить памятник с надписью на русском языке по причинам, указанным в ответе матери погибшего.

"Но любое судебное решение мы готовы исполнить", – добавил чиновник.

Что предшествовало

Надписи на русском заметила жительница Кропивницкого, член рабочей группы по вопросам обустройства Аллеи памяти Далекосхідного кладбища Инга Дудник, когда пришла на могилу дочери, погибшей на войне с РФ.

Выбор русского языка на могиле сына был осознанным решением семьи, объясняла мама Ивана Петухова.

"У моего сына была такая позиция. Говорит: "Я сознательно пошел защищать суверенитет Украины и общался там на русском с ребятами". Он не переходил на украинский. Это лишний раз доказывает, что защищают не только украиноязычные украинцы, но и русскоязычные. Мой сын, русскоязычный, пошел защищать и погиб, как все. Это его позиция, и я его в этом поддерживаю", – объясняла Элла Петухова.

Элла Петухова рядом с могило... Источник: скриншот видео "Суспільного" Развернуть

Кропивницкий. Аллеи памяти з... Источник: скриншот видео "Суспільного" Развернуть

Как писал OBOZ.UA, ранее языковой омбудсмен Елена Ивановская заявляла, что глава Офиса президента Кирилл Буданов получит штраф за использование русского языка во время столкновений в Петропавловской Борщаговке.