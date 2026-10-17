В Минобороны заявили об автоматическом продлении отсрочек от мобилизации: кого это касается и как работает

В Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Более 90 % действующих отсрочек могут быть продлены без повторной подачи заявлений и посещения государственных учреждений, если основания для них остаются в силе.

Об этом в Telegram сообщило Министерство обороны Украины. Там пояснили, что автоматическое продление продлится до 30 октября, а проверка оснований будет осуществляться на основе данных государственных реестров.

Кого касается автоматическое продление отсрочек

Автоматическое продление доступно 22 категориям граждан, если основание для отсрочки остается в силе и подтверждается данными государственных реестров.

Отсрочки будут продлеваться постепенно, поэтому уведомления будут приходить не всем одновременно. В Минобороны отмечают, что пользователи получат уведомление в "Резерв+" независимо от результата проверки: как в случае автоматического продления, так и если оно не состоится.

Если уведомление еще не поступило, необходимо дождаться завершения проверки.

В Минобороны заявили об авто... Источник: Telegram/Министерство обороны Украины Развернуть

Как проверить, продлили ли отсрочку

После успешного автоматического продления необходимо обновить электронный военно-учетный документ в "Резерв+" и проверить новый срок действия отсрочки.

Если же отсрочку не продлили автоматически, это не обязательно означает утрату права на неё. Причиной могут быть отсутствующие или устаревшие сведения в государственных реестрах.

В таком случае следует проверить данные и, при необходимости, обновить их. После этого можно подать новый запрос через "Резерв+", если соответствующая категория доступна для оформления онлайн, или обратиться с документами в ЦНАП.

Действующая отсрочка остается в силе до истечения установленного срока, даже если автоматического продления не произошло.

"Резерв+". Иллюстративное фото. Источник: Минобороны Украины

Напомним, в приложении "Резерв+" возобновилась возможность оформления отсрочек, связанных с инвалидностью. Услуга вновь стала доступна после завершения технических работ в системах Министерства социальной политики.

Как писал OBOZ.UA, право на отсрочку от мобилизации может быть утрачено, если изменяются или прекращаются обстоятельства, послужившие основанием для её предоставления. Поэтому военнообязанным важно следить за актуальностью данных и сохранением права на отсрочку.