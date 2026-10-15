В сети сообщают о сбое в работе "Резерв+": что делать, если остановится ТЦК
Приложение "Резерв+". Иллюстративное фото.
Источник: Минобороны
15 октября утром в работе "Резерв+" произошел технический сбой. При попытке войти в систему и получить доступ к данным приложение выдает ошибку.
О сбое в работе приложения сообщают пользователи сети. Поэтому в случае, если ТЦК потребует документы для проверки, мужчинам стоит иметь при себе бумажную распечатку.
Что известно
О техническом сбое в работе приложения начали сообщать в 8:35. Ошибку система выдает на этапе попытки зайти в приложение.
Что делать, если вас остановит ТЦК
Иногда случается, что "Резерв+" не обновляет данные или вообще не открывается, поэтому стоит иметь альтернативный вариант, если сотрудники ТЦК и СП, а также полиция попросят документы для проверки.
Отметим, что военно-регистрационный документ имеет одинаковую юридическую силу как в электронном, так и в бумажном виде. Поэтому на такой случай стоит заранее скачать из приложения PDF-файл с необходимой информацией, распечатать его и иметь при себе.
Кроме того, иногда использование приложения может быть затруднено из-за повышенной нагрузки. То есть если в "Резерв+" одновременно заходит много пользователей, существует риск сбоя — приложение может не открываться или некорректно отображать данные.
Также потерять доступ к своим документам в приложении можно даже из-за проблем с интернетом или если смартфон разрядился в самый неподходящий момент.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что означает красный статус в "Резерв+" и из-за каких нарушений ТЦК обращается в полицию.
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