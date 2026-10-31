"Во мне кричали все голоса боли и возмущения": в Николаеве погибшему военному прислали повестку, жена пошла в ТЦК

В Николаеве защитнику, отдавшему жизнь за Украину, принесли уведомление о вызове в ТЦК. Игорю Шкорубскому, погибшему три года назад на фронте, предлагалось "уточнить военно-учетные данные".

Жену погибшего Героя ситуация ошеломила – и она сама пошла в РТЦК. Что она там услышала, женщина рассказала на своей странице в Facebook.

Погибшему воину из Николаева принесли уведомление из ТЦК

О случае, который причинил ей моральные страдания и снова всколыхнул боль утраты, Марина рассказала 30 сентября.

"Пока люди, не имеющие отношения к войску и боевым действиям, получают награды "за оборону" – каждый раз за что-то, – мой муж вчера посмертно получил "повестку". Письмо поступило от Николаевского исполкома. Сначала потряс сам факт корреспонденции на имя Игоря Ивановича, который погиб три года назад. А когда я открыла письмо на почте – передать весь спектр чувств было сложно. Шкорубского Игоря Ивановича вызвали в Корабельный РТЦК для уточнения данных. Те слова, которые вырвались у меня в этот момент, озвучивать здесь не буду", – написала женщина.

Извещение на имя погибшего защитника. Источник: Марина Шкорубская

По словам Марины Шкорубской, она сразу же отправилась в РТЦК и "через пять минут была там". В ТЦК с ней общался дежурный.

В течение некоторого времени Марина, по ее словам, слушала разъяснения, что ее муж должен прийти лично и с документами. Впрочем, довольно быстро, признается женщина, эмоции взяли верх.

"Дальше был мой эмоциональный спич: "Как вы можете присылать уведомление человеку, который погиб три года назад? Ваш военкомат занимался его похоронами. Ваш военкомат собирал документы об обстоятельствах гибели. Ваш военкомат вручал его семье посмертную награду!" Ответ меня просто разорвал: "Этим занимался отдел социального обеспечения. У нас нет этой информации". Пятый год полномасштабной войны! Вы что, не одно учреждение? У вас нет взаимодействия? Вы же в соседних кабинетах! Как вы составляете эти списки? В том же РТЦК в 2022 году он получал военный билет, потому что свой "совдеповский" потерял много лет назад, и ему ставили отметку о том, в какой части он служит", – возмутилась Шкорубская.

Игорь Шкорубский погиб три г... Источник: Марина Шкорубская Развернуть

По ее словам, подобные случаи, обусловленные недостатками выстроенной системы, отсутствием надлежащего взаимодействия, а также равнодушием, порочат память погибших воинов и причиняют боль их близким.

"Во мне кричали все голоса боли и возмущения. Для меня это было УНИЖЕНИЕ ЧЕСТИ ПОГИБШЕГО, КОТОРЫЙ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ НИКАКИХ ИЗВЕЩЕНИЙ, ДОБРОВОЛЬНО ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ В ПЕРВЫЕ ДНИ. Никакое "извините, исправим" этого не исправит. Потому что пока не будет выстроена работающая система, извещения будут приходить погибшим, пропавшим без вести и тем, кто находится в плену. А получать их будут семьи", – написала Марина Шкорубская.

Она добавила: ее случай – не уникальный. Ее подруга, жена участника АТО, получила извещение, когда ее муж находился во вражеском плену.

"Для вас это цифры и канцелярские ошибки. Для нас – БОЛЬ И УНИЖЕНИЕ!" – эмоционально подытожила жена павшего в бою Героя.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Кременчуге в парке нашли собаку с запиской от хозяина. В записке мужчина указал, что его "забрали ТЦК".

"Я хозяин, меня забрали ТЦК. Добрые люди, приютите. Очень добрый, все команды знает, все ест", – написал владелец питбуля по имени Леон.