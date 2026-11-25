В Лондоне Валерий Залужный встретился с молодежью, которая выехала из оккупации

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился в Лондоне с участниками проекта Фонда Рината Ахметова "Молодежь выбирает Украину". Говорили о поддержке молодых украинцев, переживших оккупацию, депортацию и потери из-за войны, а также о возможностях привлечь к этой работе британских и международных партнеров.

В Лондоне Валерий Залужный в... Источник: Фонд Рината Ахметова Развернуть

"Такие проекты очень важны. Молодежи, вернувшейся из оккупации, нужна поддержка. Мы помогаем им с психологами, менторами и образованием. Хотим, чтобы они снова доверяли миру и могли строить свое будущее в Украине", – отметила председатель Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Участники встречи также говорили о поддержке ветеранов. Опытом "Сердца Азовстали" поделился Сергей Яровой – защитник Мариуполя, тренер посттравматического роста и ментор проекта "Молодежь выбирает Украину".

В Лондоне Валерий Залужный в... Источник: Фонд Рината Ахметова Развернуть

Еще одной участницей встречи стала 10-летняя гимнастка из Одесской области Александра Паскаль. На собственном примере она рассказала о детях, получивших физические и психологические травмы из-за российской агрессии. В 2022 году она потеряла ногу в результате ракетного удара по Затоке. После протезирования девочка вернулась в спорт и стала амбассадором Фонда с проектом Dance of Freedom.

По итогам встречи Валерий Залужный выразил готовность поддержать проект "Молодежь выбирает Украину", помогать рассказывать о нем за рубежом, а также содействовать привлечению грантов и инвестиций для молодежных программ в Украине.