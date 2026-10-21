В лесу на Львовщине заметили "инопланетный" гриб: как он выглядит и съедобен ли он. Фото

В лесах Львовской области заметили необычный гриб, напоминающий маленькую звезду или объект инопланетного происхождения. Это звездочка, которая сначала развивается под землей в форме светлого шарика, а затем раскрывается, образуя несколько заостренных лучей.

Об этом в Facebook сообщил региональный ландшафтный парк "Стильское Горбогорье". Там опубликовали соответствующие фото.

Как выглядит необычный гриб

Звездочник (Geastrum) относится к семейству звездочниковых (Geastraceae). Сначала его плодовое тело имеет округлую форму и развивается под землей. Когда гриб созревает, его внешняя оболочка растрескивается и раскрывается в виде звезды с 5–10 заостренными лучами.

В центре остается округлая споровая коробочка с отверстием на верхушке, через которое высвобождаются споры. Именно необычная форма сделала эти грибы известными под названием "земные звезды".

Гриб "Звездочка". Источник: Facebook/РЛП "Стильское Горбогорье"

Съедобен ли звездчатый гриб

Звездочка считается несъедобной или не имеющей пищевой ценности. Некоторые виды также могут иметь горький вкус, поэтому собирать их для употребления не стоит.

Еще одна интересная особенность этих грибов заключается в том, что некоторые виды способны реагировать на влажность воздуха, изменяя положение своих лучей. Благодаря этому их форма может меняться в зависимости от условий окружающей среды.

Гриб "Звездочка". Источник: Facebook/РЛП "Стильское Горбогорье"

Какие еще необычные грибы замечали во Львовской области

Напомним, в сентябре во Львовской области заметили необычный гриб-радугу, который также называют"вонючим сморчком". Его нашли в лесу, вероятно, благодаря характерному резкому запаху, который издает созревший гриб.

Гриб-радуга имеет необычный вид: сначала он развивается в форме яйца, а после созревания из него вырастает полая ножка с конусообразной шляпкой, покрытой оливково-зелёной слизью. Зрелый гриб отличается сильным запахом, который привлекает насекомых и помогает распространять споры.

Как писал OBOZ.UA, весной во Львовской области заметили необычные грибы саркосцифы, которые благодаря ярко-красному цвету и форме напоминают "бокалы для эльфов". Они растут в лесах на отмершей древесине и привлекают внимание своим необычным видом.