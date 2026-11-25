В Киеве открылась бесплатная "Резиденция S Николая" от "Яготинское для детей"

21 ноября в ТРЦ Respublika Park на территории РЦ NeoPolis открылась "Резиденция S Николая" от "Яготинське для дітей", созданная в коллаборации с фильмом "S Николай и потерянное письмо" и кинодистрибьютором "Киномания".

Резиденция S Николая. Источник: "Яготинське для дітей"

Резиденция S Николая. Источник: "Яготинське для дітей"

Резиденция S Николая. Источник: "Яготинське для дітей"

Праздничная резиденция стала продолжением сказочной истории фильма. Она дарит детям и взрослым возможность окунуться в атмосферу волшебства и чудес в преддверии рождественских праздников. Здесь гостей ждут тематические декорации, праздничная атмосфера, возможность сделать яркие снимки и провести время вместе с семьей.

Резиденция S Николая. Источник: "Яготинское для детей"

Резиденция S Николая. Источник: "Яготинское для детей"

Резиденция S Николая. Источник: "Яготинское для детей"

Коллаборация "Яготинське для дітей" и фильма объединилась вокруг общей идеи – подарить детям веру в чудеса, а взрослым напомнить о ценности теплых семейных моментов, из которых и складывается настоящая магия Рождества.

Резиденция S Николая. Источник: "Яготинське для дітей"

Резиденция S Николая. Источник: "Яготинське для дітей"

Резиденция S Николая. Источник: "Яготинське для дітей"

Первые гости уже успели посетить резиденцию 21–22 ноября, однако праздничная история на этом не заканчивается – локация будет работать еще 5 и 6 декабря. Впереди дни, наполненные рождественским настроением и сказочными эмоциями.

Резиденция S Николая. Источник: "Яготинское для детей"

Резиденция S Николая. Источник: "Яготинское для детей"

Резиденция S Николая. Источник: "Яготинское для детей"

Резиденция S Николая. Источник: "Яготинское для детей"

Приглашаем всех желающих посетить рождественскую резиденцию "Яготинское для детей":

Место: ТРЦ Respublika Park, рядом с Neopolis.

Даты: 5–6 декабря.

Время работы: с 14:00 до 17:00, вход бесплатный.

Приходите всей семьей, почувствуйте магию праздника и создайте собственные теплые рождественские воспоминания вместе с "Яготинское для детей"!