В Киеве открылась бесплатная "Резиденция S Николая" от "Яготинское для детей"
Резиденция S Миколая.
Источник: "Яготинское для детей"
21 ноября в ТРЦ Respublika Park на территории РЦ NeoPolis открылась "Резиденция S Николая" от "Яготинське для дітей", созданная в коллаборации с фильмом "S Николай и потерянное письмо" и кинодистрибьютором "Киномания".
Резиденция S Николая.
Источник: "Яготинське для дітей"
Резиденция S Николая.
Источник: "Яготинське для дітей"
Резиденция S Николая.
Источник: "Яготинське для дітей"
Праздничная резиденция стала продолжением сказочной истории фильма. Она дарит детям и взрослым возможность окунуться в атмосферу волшебства и чудес в преддверии рождественских праздников. Здесь гостей ждут тематические декорации, праздничная атмосфера, возможность сделать яркие снимки и провести время вместе с семьей.
Резиденция S Николая.
Источник: "Яготинское для детей"
Резиденция S Николая.
Источник: "Яготинское для детей"
Резиденция S Николая.
Источник: "Яготинское для детей"
Коллаборация "Яготинське для дітей" и фильма объединилась вокруг общей идеи – подарить детям веру в чудеса, а взрослым напомнить о ценности теплых семейных моментов, из которых и складывается настоящая магия Рождества.
Резиденция S Николая.
Источник: "Яготинське для дітей"
Резиденция S Николая.
Источник: "Яготинське для дітей"
Резиденция S Николая.
Источник: "Яготинське для дітей"
Первые гости уже успели посетить резиденцию 21–22 ноября, однако праздничная история на этом не заканчивается – локация будет работать еще 5 и 6 декабря. Впереди дни, наполненные рождественским настроением и сказочными эмоциями.
Резиденция S Николая.
Источник: "Яготинское для детей"
Резиденция S Николая.
Источник: "Яготинское для детей"
Резиденция S Николая.
Источник: "Яготинское для детей"
Резиденция S Николая.
Источник: "Яготинское для детей"
Приглашаем всех желающих посетить рождественскую резиденцию "Яготинское для детей":
Место: ТРЦ Respublika Park, рядом с Neopolis.
Даты: 5–6 декабря.
Время работы: с 14:00 до 17:00, вход бесплатный.
Приходите всей семьей, почувствуйте магию праздника и создайте собственные теплые рождественские воспоминания вместе с "Яготинское для детей"!
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