В Киеве создадут инклюзивную площадку для игры в петанк для ветеранов: подписан меморандум

Фонд Рината Ахметова, благотворительная организация "ЯНКО" и Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" подписали меморандум о сотрудничестве по созданию в Киеве безбарьерной IRON WARRIORS PETANQUE ARENA. Это стало следующим шагом в реализации проекта, о начале которого было объявлено на прошлой неделе.

Решение выделить 8,6 млн грн на реализацию инициативы лично принял Ринат Ахметов. ВДНХ предоставит территорию, а партнеры объединят усилия для создания современного пространства для игры в петанк, соревнований и реабилитации ветеранов.

У Києві створять інклюзивний... Источник: Фонд Ріната Ахметова Развернуть

"Ринат Ахметов принял решение поддержать идею и мечту защитника Вадима Свириденко о создании на территории ВДНХ большого комплекса для игры в петанк для ветеранов. Спорт является одним из важнейших направлений психологической и физической реабилитации. Это комплексное решение, и в дальнейшем мы будем помогать ветеранам и создавать такие проекты, которые будут объединять наших защитников и защитниц", – отметила генеральный директор Фонда Рината Ахметова Ксения Сухова.

У Києві створять інклюзивний... Источник: Фонд Ріната Ахметова Развернуть

Недавно Вадим Свириденко получил от Фонда специальный автомобиль для совместных поездок ветеранов на тренировки и соревнования. Транспорт поможет участникам из разных городов Украины удобно добираться до будущей арены.

IRON WARRIORS PETANQUE ARENA создадут как продолжение спортивной инфраструктуры Урбан-парка ВДНХ. Пространство будет безопасным, безбарьерным и приспособленным для раненых военнослужащих, ветеранов и людей, получивших инвалидность в результате войны. Здесь планируется проводить регулярные тренировки, мастер-классы и соревнования.

У Києві створять інклюзивний... Источник: Фонд Ріната Ахметова Развернуть

"Петанк – это адаптивный вид спорта, сочетающий в себе тактику, точность и командную работу. После наших мастер-классов в различных реабилитационных центрах его стали внедрять не только как развлечение, но и как элемент реабилитации. Например, людям с нарушениями зрения или потерей одного глаза эта игра помогает лучше ориентироваться в пространстве", – пояснил соучредитель БО "ЯНКО" Владимир Нечипорук.

Партнером проекта выступила ВДНХ, которая предоставила территорию для создания будущей арены. Она станет частью спортивной инфраструктуры Урбан-парка.

У Києві створять інклюзивний... Источник: Фонд Ріната Ахметова Развернуть

"ВДНХ – это национальное культурное учреждение, и мы развиваем его как культурно-просветительский парк, демонстрирующий пример лучшего будущего Украины. Важной составляющей развития ВДНХ является создание пространств и сервисов для ветеранов и военных. Новое пространство станет продолжением Урбан-парка – одного из самых популярных общественных пространств Украины, который объединяет детей, взрослых, семьи, военных и ветеранов", – отметил генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин.

Открыть IRON WARRIORS PETANQUE ARENA планируют уже в этом году.