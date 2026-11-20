В Киеве представили результаты масштабного исследования о поддержке ветеранов

В Киеве представили результаты исследования "Ветеран и громада", которое показало, как украинские громады организуют поддержку ветеранов, ветеранок и их семей. Исследователи проанализировали опыт 140 громад из разных регионов Украины, в 12 громадах провели углубленное исследование и пришли к выводу: необходимые услуги, учреждения и инициативы уже существуют, однако часто они не объединены в единую систему. Поэтому ключевая задача – создать понятный маршрут поддержки, в котором определены ответственные за сопровождение человека и контроль результата.

Исследование охватило Бучанскую, Полтавскую, Шосткинскую, Калушскую, Чортковскую, Широковскую, Нежинскую, Белоцерковскую, Ахтырскую, Теофипольскую, Магдалиновскую и Сартанскую громады. Его подготовила команда Lanka.CX на основе интервью, анализа документов, официальных источников и практического опыта громад. Это сравнительный анализ того, как организована работа на местах, а не рейтинг громад.

Презентация результатов иссл... Источник: Фонд Рината Ахметова и ОО "Серце Азовстали" Развернуть

Среди главных проблем, которые выявили исследователи, – отсутствие согласованности между учреждениями и разрывы в сопровождении ветеранов. Человек может обратиться в ЦНАП, социальную службу, больницу или общественную организацию, но после перенаправления не всегда понятно, кто отвечает за дальнейший путь и получил ли он необходимую помощь. Часто координировать этот процесс приходится самому ветерану. Еще один вызов – разрозненность данных между учреждениями и зависимость качества поддержки от отдельных специалистов, руководителей и их личных усилий.

Исследователи также выделили 4 модели организации работы с ветеранами – в зависимости от силы местного лидерства и вовлеченности ветеранского сообщества. Это "Дирижер", где ключевую роль играет сильный лидер; "Слаженный оркестр", в котором эффективно взаимодействуют руководство, команда и ветераны; "Уличные музыканты", где инициативу берут на себя активные представители сообщества, но им не хватает влияния на системные решения; и "Оркестр на бумаге", где формальные программы и структуры не всегда превращаются в реальную практику. Эти модели описывают разные подходы к организации работы, а не определяют, какие громады лучше или хуже.

В целом в рамках исследования собрали 116 локальных кейсов и 48 зафиксированных ошибок. Их анализ помог выделить 42 повторяющиеся модели решений и 27 типичных ошибок. Среди рекомендаций – назначать ответственного за полный маршрут поддержки ветерана, налаживать обмен информацией между учреждениями, активнее выявлять потребности тех, кто не обращается за помощью самостоятельно, связывать программы с реальными бюджетами и привлекать ветеранов к принятию решений.

"По сути, мы систематизировали общие знания, которые уже существовали на уровне громад, правительства, парламента и так далее. Теперь мы делаем это исследование общедоступным вместе с библиотекой кейсов и библиотекой ошибок. Передаем его государству, Министерству по делам ветеранов, парламентскому комитету и Ассоциации городов Украины. Для нас важно, чтобы исследование не осталось лишь аналитическим документом, а пошло в люди: чтобы громады, бизнес, международные партнеры могли использовать его в своей работе. Именно поэтому сегодня мы собрали на одной площадке всех ключевых игроков и дали им возможность не только ознакомиться с результатами, но и обсудить дальнейшие шаги", – отметила Наталия Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова и ОО "Серце Азовсталі".

После презентации представители Фонда Рината Ахметова и ОО "Серце Азовсталі" вместе с представителями Министерства по делам ветеранов, Ассоциации городов Украины, Киевской школы экономики, бизнеса и самими ветеранами продолжили обсуждение за круглым столом. Участники говорили о том, как превратить выводы исследования в практические решения и сделать украинские громады более ориентированными на ветеранов.

Практическое применение результатов уже предусмотрено в рамках проекта "Ветеран и громада": работа с пилотными громадами – Бучей и Каменским – поможет адаптировать рекомендации исследования к местным условиям и воплощать их в конкретные решения.Проект реализует ОО "Сердце Азовстали" по инициативе Фонда Рината Ахметова в партнерстве с Киевской школой экономики и American Warrior Partnership при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины.