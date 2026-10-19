В Киеве представили проект по оцифровке 500 артефактов войны за независимость и запустили мультимедийный аудиогид

В Национальном военно-историческом музее Украины состоялась официальная презентация результатов проекта "Цифровая музеефикация современного военного наследия: фото, 3D и аудиогид Национального военно-исторического музея Украины", реализованного совместно с общественной организацией "Украинский центр развития музейного дела" при поддержке Украинского культурного фонда.

Проект "Цифровая музефикация... Источник: пресс-служба Развернуть

Результатом этой инициативы стало создание полноценного цифрового архива, включающего более 500 уникальных музейных экспонатов периода с 2014 года по настоящее время, а также запуск двуязычного мультимедийного аудиогида. Теперь посетители музея и пользователи со всего мира могут взаимодействовать с экспонатами с помощью QR-кодов, рассматривать детализированные 3D-модели и просматривать видеоролики об их истории.

Проект "Цифровая музефикация... Источник: пресс-служба Развернуть

Новый мультимедийный аудиогид полностью охватывает экспозицию 3-го этажа музея и включает 35 тематических витрин, посвященных Войне за независимость Украины. Общая продолжительность материала составляет почти 300 минут записей, содержащих рассказы о событиях от Революции достоинства до освобождения Херсона в 2022 году.

Проект "Цифровая музеефикаци... Источник: пресс-служба Развернуть

Проект "Цифровая музефикация... Источник: пресс-служба Развернуть

Посмотреть можно на YouTube или на сайте проекта – сайте проекта.

Главная цель цифровой модернизации – не заменить физический осмотр экспонатов, а предоставить посетителю "дополнительный доступ" к каждой витрине. Воспользоваться путеводителем можно непосредственно в экспозиции с помощью QR-кодов, а также онлайн на сайте музея, где можно изучать подробные фотографии и вращать 3D-модели отдельных экспонатов. Кроме того, собранные материалы могут служить целостным курсом мини-лекций для образовательного процесса, в частности в школах.

Проект "Цифровая музеефикаци... Источник: пресс-служба Развернуть

Проект "Цифровая музефикация... Источник: пресс-служба Развернуть

Как проходила оцифровка: для создания качественного электронного архива прямо в залах музея развернули 3 специализированные фотостудии: для съемки военной формы на манекенах, съемки в плоскости (флэтлей) и для предметной съемки объемных объектов. Работа длилась более 5 недель, и за это время команда по оцифровке сделала более 6 000 высокоточных фотографий. Подготовка путеводителя стала для ученых отдельным исследованием, что позволило существенно улучшить атрибуцию экспонатов и уточнить хронологию.

Оцифровка проводилась с применением международных стандартов preservation imaging (FADGI, Metamorfoze) и спецификаций работы с данными (ISO 21127, IIIF). Для сложных и глубоких предметов (шлемов, элементов оружия, деформированной техники) применялась технология фокустикинга (focus stacking) – послойного объединения точек фокуса, что обеспечило максимальную четкость и резкость каждого миллиметра поверхности.

Все созданные цифровые материалы будут также храниться в Едином государственном реестре Музейного фонда Украины.

Проект "Цифровая музеефикаци... Источник: пресс-служба Развернуть

Проект "Цифровая музефикация... Источник: пресс-служба Развернуть

Главная уникальность проекта – в сочетании высоких технологий с живой человеческой памятью. Обычный посетитель в музейном зале может легко пройти мимо порванного пластикового пакета или старой шапки из одеяла. Но благодаря 3D-фиксации и аудиогиду эти вещи "заговорили":

Обычный пакет для еды оказывается жизненно необходимым предметом в плену. С его помощью наши пленные воины быстро отцеживали жидкость из очень горячей похлебки, ведь им давали всего одну минуту на обед, и таким образом они пытались успеть ее съесть.

Неприметная шапка, сшитая пленными "Азовцами" из советского ватного одеяла, становится свидетельством несокрушимости в холодных неотапливаемых камерах.

Футболка с телефонными номерами, написанными ручкой на изнанке, – это зашифрованная связь с семьями собратьев, которую выносили из плена на себе те, кого обменивали первыми.

Проект "Цифровая музефикация... Источник: пресс-служба Развернуть

Проект "Цифровая музеефикаци... Источник: пресс-служба Развернуть

Наряду с такими личными свидетельствами человеческого быта на войне, команда оцифровала также тяжелое снаряжение, боевые знамена с автографами, поврежденную броню и современные беспилотники.

Проект "Цифровая музеефикаци... Источник: пресс-служба Развернуть

Проект "Цифровая музеефикаци... Источник: пресс-служба Развернуть

Юрий Кошель, и.о. директора Национального военно-исторического музея Украины:"Мы работаем с историей в режиме реального времени: событие сегодня попадает в новости, а уже завтра мы должны сохранить свидетельства о нем. В период войны музей не может ждать наступления мира – мы должны беречь фонды и в то же время оставаться открытыми для общества. Мультимедийный аудиогид и 3D-модели позволяют выйти далеко за пределы осмотра статичных экспонатов за стеклом и глубоко прочувствовать человеческие судьбы, скрытые в каждой вещи. Наш новый формат – это возможность поддерживать связь с родным наследием даже для тех украинцев, которые сейчас находятся вдали от дома или на фронте".

Юрий Кошель, и.о. директора... Источник: пресс-служба Развернуть

Александр Алферов, председатель Украинского института национальной памяти: "Реализованный в Национальном военно-историческом музее Украины проект уже стал одним из краеугольных камней нашей памяти о Войне за независимость, начавшейся в 2014 году. И аудиогид, и оцифрованные артефакты займут достойное место в кругу своих потенциальных пользователей. Например, 35 рассказов о Войне за независимость – это уникальное пособие для многих школьников, студентов, а также их учителей и родителей. Авторы в доступной и понятной форме предоставляют слушателю не только необходимую информацию, но и делятся с ним воспоминаниями и эмоциями непосредственных участников тех событий. Что же касается экспонатов, оцифрованных с использованием 3D-технологий, то они станут ценной находкой не только для отечественных любознательных пользователей интернета, но и, очевидно, для западных посетителей. Из таких кирпичиков, как этот проект, мы и строим каркас нашей национальной памяти".

Александр Алфёров, председат... Источник: пресс-служба Развернуть

Кирилл Семенюк, руководитель команды по оцифровке экспонатов: "Большинство предметов современной войны на первый взгляд кажутся обычными или бытовыми – люди часто проходят мимо них в залах и даже не догадываются об их истинном значении. Задача оцифровки и аудиогида – сделать так, чтобы ни одна такая история не осталась незамеченной. Мы стремились зафиксировать не только размеры или формальные параметры предмета, но прежде всего сохранить память о человеке, который держал его в руках на фронте или в плену".

Проект "Цифровая музефикация... Источник: пресс-служба Развернуть

Влад Пиоро, руководитель проекта, председатель ОО "Украинский центр развития музейного дела": "После февраля 2022 года цифровизация превратилась из инструмента популяризации в критически важный элемент защиты культурного наследия. Оцифровка в соответствии с международными стандартами FADGI и IIIF гарантирует, что информация о наших музейных сокровищах сохранится для будущих поколений, независимо от каких-либо внешних угроз. Этот проект наглядно доказал, что качественный цифровой продукт служит стимулом, который усиливает желание посетить музей и увидеть оригиналы собственными глазами".

Влад Пиоро, руководитель про... Источник: пресс-служба Развернуть

Ярослав Тынченко, военный историк, заместитель директора музея по научной работе: "За каждым музейным экспонатом стоит конкретная история – событие, воинское подразделение, человеческая судьба. Изуродованное знамя из Донецкого аэропорта или обгоревшее Евангелие из-под Иловайска могут рассказать о войне гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Наша задача – не только сохранить эти свидетельства, но и сделать их истории доступными и понятными как можно большему количеству людей. Благодаря цифровым технологиям мы можем показать экспонаты в деталях, объяснить их происхождение, воссоздать обстоятельства исторических событий и донести эти истории до людей. Причем не только в Украине, но и во всем мире. Ведь речь идет не просто о доступе к цифровым изображениям, а о доступе к самой истории Украины, рассказанной через ее подлинные материальные свидетельства".

Ярослав Тынченко, военный ис... Источник: пресс-служба Развернуть

Медиапартнеры проекта: АрмияInform, Армия FM, Армия TV, Общественное вещание, Фокус, Деловая столица, Oboz.ua, Speka.media, Вечерний Киев, mind.

Справка:

Проект "Цифровая музеефикация современного военного наследия: фото, 3D и аудиогид Национального военно-исторического музея Украины" реализован ОО "Украинский центр развития музейного дела" в партнерстве с Национальным военно-историческим музеем Украины при поддержке Украинского культурного фонда в рамках конкурсной программы "Культурное наследие".

Адрес музея: г. Киев, ул. Михаила Грушевского, 30/1.

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