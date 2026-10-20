В Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видео

В Кропивницком на могиле погибшего украинского воина Ивана Петухова на Аллее памяти защитников и защитниц установили памятник с надписью на русском языке. Его мать объяснила такой выбор сознательным решением семьи.

Могила расположена в секторе военных захоронений Дальневосточного кладбища, всего в этом секторе сейчас 860 могил. Об этом сообщило Суспільне Кропивницький.

Что известно

Внимание на надпись на русском языке на памятнике обратила жительница Кропивницкого, член рабочей группы по вопросам обустройства Аллеи памяти Дальневосточного кладбища Инга Дудник, когда пришла на могилу погибшей в войне с РФ дочери.

Могила погибшего военного Ивана Петухова расположена в секторе военных захоронений Дальневосточного кладбища. Всего в этом секторе сейчас 860 могил. Инга Дудник отметила, что памятник на могиле Ивана Петухова – единственный в секторе военных захоронений, на котором есть надписи на русском языке.

"Памятник подписан на языке тех, кто убил этого человека. А рядом лежат сотни парней и девушек, которых тоже убила Россия. Я точно знаю, на каком языке отдали приказ об обстрелах, от которых погибла моя дочь. И я точно знаю, на каком языке говорили те, кто этот приказ выполнил. Поэтому, на мой взгляд, недопустимо на аллее захоронений ставить памятники с надписями на русском языке. Это прежде всего травмирует тех людей, которые приходят к своим родным и близким, похороненным на аллее почетных захоронений. Это мемориальный комплекс, в который будут приходить наши дети, наши внуки, наши правнуки. Возникает вопрос: как нашим внукам и правнукам объяснить, что на аллее, где похоронены люди, погибшие от рук российских захватчиков, памятник подписан на русском языке?" – отметила Инга Дудник.

По ее словам, Аллею памяти защитников и защитниц там обустраивают в соответствии с утвержденным городским советом проектом, с памятниками определенного образца.

"Если бы этот памятник стоял не на аллее почетных захоронений – пишите на любом языке. Это аллея почетных захоронений, там должен быть единый стандарт", – считает женщина.

Как комментирует мама погибшего воина

Мама Ивана Петухова Элла объяснила, что выбор русского языка на могиле сына был сознательным решением семьи.

"Что я хотела этим сказать? У моего сына была такая позиция. Он говорил: "Я сознательно пошел защищать суверенитет Украины и общался там на русском с ребятами". Он не переходил на украинский. Это лишний раз доказывает, что защищают не только украиноязычные украинцы, но и русскоязычные. Мой сын, русскоязычный, пошел защищать и погиб, как и все. Это его позиция, и я его в этом поддерживаю".

Что известно о погибшем воине

Иван Петухов родился в 1991 году в городе Желтые Воды Днепропетровской области. В 2000-х семья переехала в Кропивницкий. Получил образование и работал в Кропивницком до полномасштабного вторжения. На войну ушел добровольцем, рассказала его мама.

Что говорит законодательство

Представительница уполномоченного по защите государственного языка Елизавета Сачура отметила, что на надгробиях мемориальных военных кладбищ, которые обустраиваются и содержатся за счет местных бюджетов, согласно Закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" может использоваться только украинский язык. Однако действие закона не распространяется на надписи на надгробиях других кладбищ, которые заказывают семьи за собственные деньги.

"Конечно, мы с большим уважением относимся и к этим людям, и к тем, кто отдал свою жизнь за нас. Мы не имеем права здесь диктовать какие-то условия, но сегодня закон единый для всех. И поскольку секторы захоронений военных – это компетенция местных органов власти, то, наверное, нужно все-таки смотреть с этой стороны. Когда речь идет о том, что это публичное пространство, что это захоронение, которое обустраивают местные власти и куда люди действительно приходят почтить память этих людей, отдать дань уважения горожане, то, конечно, закон должен действовать", – рассказала она.

Инга Дудник подготовила обращение к городским властям с просьбой проверить факт установки памятника с надписями на русском языке. А также она просит разработать и утвердить четкий регламент и единый стандарт оформления могил и надгробных сооружений на Аллее почетных воинских захоронений в Кропивницком.

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