В Кременчуге открылся центр психического здоровья сети ПОВЕРНЕННЯ Виктора и Елены Пинчуков

В Кременчуге открылся 18-й центр психического здоровья сети ПОВЕРНЕННЯ, основанной Виктором и Еленой Пинчуками. В Кременчуге начал работу центр психического здоровья всеукраинской сети "ПОВЕРНЕННЯ", основанной Виктором и Еленой Пинчуками. Здесь ежегодно 4 000 военнослужащих, ветеранов и ветеранок, а также членов их семей смогут бесплатно получать квалифицированную психологическую и психиатрическую помощь.

В Кременчуге открыли центр п... Источник: пресс-служба Развернуть

Проект ПОВЕРНЕННЯ – пример успешного партнерства между частным сектором и государством, когда благотворители создают комфортные и безбарьерные центры психического здоровья на базе государственных и муниципальных медицинских учреждений, обеспечивая доступ к бесплатной профессиональной помощи.

В Кременчуге открыли центр п... Источник: пресс-служба Развернуть

"Страх осуждения и предвзятое отношение до сих пор заставляют многих замалчивать психологические проблемы и откладывать обращение за помощью. Именно поэтому мы развиваем сеть ПОВЕРНЕННЯ, где каждый человек может получить профессиональную поддержку, не опасаясь стигматизации. Для нас важно менять не только доступность помощи, но и отношение общества к психическому здоровью. Ведь забота о психическом здоровье должна быть такой же естественной и важной, как и забота о физическом", – отметила Светлана Гриценко, руководительница проекта ПОВЕРНЕННЯ.За счет средств проекта проведен капитальный ремонт помещений одного из ключевых медицинских учреждений города.

В Кременчуге открыли центр п... Источник: пресс-служба Развернуть

В центре "ПОВЕРНЕННЯ" оборудованы кабинеты для индивидуальной и семейной помощи, комната для групповой терапии, двухместная палата дневного стационара, манипуляционный кабинет, рецепция и зона ожидания. Помещения соответствуют требованиям безбарьерности: широкие дверные проемы, отсутствие порогов, противоскользящее напольное покрытие и инклюзивные санузлы.

В Кременчуге открыли центр п... Источник: пресс-служба Развернуть

Центр ПОВЕРНЕННЯ оснащен современным оборудованием, в частности инновационной системой психологической разгрузки и управления стрессом Shiftwave System, материалами для арт-терапии, психологическими играми, средствами сенсорной поддержки и мультимедийной техникой. Специалистам также передана профессиональная библиотека из 50 книг.С посетителями работает мультидисциплинарная команда: врач-психолог, врачи-психиатры, клинический психолог, психолог, медицинские сестры и регистратор. При необходимости к работе привлекаются специалист по сопровождению ветеранов и социальный работник больницы.

В Кременчуге открыли центр п... Источник: пресс-служба Развернуть

Специалисты помогают преодолевать последствия стресса, тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, трудности адаптации и другие нарушения психического здоровья. Применяют доказательные методы, в частности когнитивно-поведенческую и травмоориентированную терапию, проводят индивидуальные, семейные и групповые консультации. При необходимости назначают медикаментозное лечение. Помощь оказывают амбулаторно или по месту жительства пациентов.

В Кременчуге открыли центр п... Источник: пресс-служба Развернуть

В Кременчуге открыли центр п... Развернуть

В Кременчуге открыли центр п... Источник: пресс-служба Развернуть

"Для военнослужащих и ветеранов Кременчуга и региона открытие центра – это прежде всего возможность получать квалифицированную помощь рядом с домом. Наша мультидисциплинарная команда комплексно оценивает состояние человека и подбирает индивидуальный подход к лечению. Мы работаем с различными последствиями пережитого опыта войны, уделяя особое внимание конфиденциальности, безопасности и доверию. Важно, чтобы каждый, кто нуждается в поддержке, знал: помощь доступна, профессиональна и бесплатна", – рассказал Артем Чернышов, заведующий центром ПОВЕРНЕННЯ в Кременчуге.

В Кременчуге открыли центр п... Источник: пресс-служба Развернуть

В Кременчуге открыли центр п... Источник: пресс-служба Развернуть

Сегодня всеукраинская сеть ПОВЕРНЕННЯ объединяет 18 центров, работающих в Виннице, Днепре, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве и Киевской области, Кременчуге, Кропивницком, Луцке, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах и Чернигове, а также на базе одного из медицинских учреждений Национальной гвардии Украины. На первом этапе проекта запланировано открытие не менее 25 центров по всей Украине, которые ежегодно смогут оказывать поддержку более чем 100 тысячам военнослужащих, ветеранов и членов их семей.

Адрес центра: г. Кременчуг, проспект Леси Украинки, 80, 4-й этаж,

КНМП "Больница интенсивного лечения "Кременчугская".

Телефон для обращений: +380 (63) 104-45-29.

Электронная почта: kremenchuk@povernennya.org