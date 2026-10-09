В Краматорске Россия убила 35 человек: в громаде объявили День траура

Пятница, 9 октября, объявлена Днем траура в Краматорской громаде на Донетчине. Решение принято после террористических российских атак 8 октября, в результате которых погибли 35 человек.

Об этом сообщил в Facebook краматорский городской глава Александр Гончаренко. "В связи с трагическими последствиями российских обстрелов Краматорской громады 9 октября объявлен Днем траура", – написал он.

Мэр уточнил, что из-за ударов врага по рейсовым автобусам погибли не менее 30 человек, еще 20 получили ранения. Жертвами российского удара по поселку Беленкое стали еще три человека. Двое гражданских были убиты в результате попадания дрона в автомобиль в центре города.

"35 человеческих жизней, оборванных российской агрессией. 35 семей, для которых этот день навсегда останется днем невосполнимой утраты... Краматорская громада склонит головы в память обо всех погибших. Помним каждого", – заявил Гончаренко.

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Ужасающие последствия российской атаки. Источник: Скриншот ролика ГСЧС Украины

Удар противника по Краматорску. Источник: Скриншот ролика ГСЧС Украины

Россия продолжает убивать украинцев. Источник: Скриншот ролика ГСЧС Украины

В результате обстрелов 8 окт... Источник: Скриншот ролика ГСЧС Украины Развернуть

Что известно об атаке российских террористов по автобусу в Краматорске

Оккупанты применили планерную бомбу УМПБ Д-30 СН, имеющую 100-килограммовую боевую часть. После обстрела произошел пожар в двух автобусах и на открытой территории.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что авиабомба попала в остановку общественного транспорта. Краматорский горсовет подтвердил, что целью РФ стали именно гражданские рейсовые автобусы. После этого нападения весь общественный транспорт города был остановлен.

"Мы можем говорить, что агрессор целенаправленно бил по гражданскому населению и объектам, поскольку военных объектов там не было", – отметил чиновник Донецкой облпрокуратуры Андрей Ющишин, начальник отдела по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военное преступление, повлекшее гибель человека).

В городе 9 октября будет Днем траура. Источник: Facebook Александра Гончаренко

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот Facebook Александра Гончаренко

Как писал OBOZ.UA, в Национальной полиции Украины обнародовали видео работы парамедиков, которые оказывали помощь тяжелораненым в первые минуты после вражеского обстрела Краматорска.