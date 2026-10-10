В Хмельницком 250 юных борцов приняли участие во Всеукраинском турнире в честь погибших полицейских

8 октября в Хмельницком прошел III Всеукраинский турнир по вольной борьбе "BEST YOUNG WRESTLER 2026", посвященный памяти погибших полицейских. Мероприятие прошло под эгидой Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области и при личной поддержке его руководителя, полковника полиции Ивана Ищенко. Соревнования были организованы и проведены на высоком профессиональном уровне, собрав около 250 юных спортсменов со всей Украины.

В Хмельницком 250 юных борцо... Развернуть

8 октября тренировочный центр полиции Хмельницкой области стал местом проведения масштабного спортивного мероприятия. Здесь собрались юные борцы из разных уголков Украины, чтобы продемонстрировать своё мастерство и почтить память правоохранителей, погибших при защите государства. Об этом сообщает ГУНП в Хмельницкой области.

Участниками третьего Всеукраинского турнира "BEST YOUNG WRESTLER 2026" стали около 250 юношей и девушек возрастной категории U13.

В Хмельницком 250 юных борцо... Развернуть

Спортивное мероприятие проходило под эгидой ГУНП в Хмельницкой области, которое возглавляет полковник полиции Иван Ищенко. К организации также присоединились Ассоциация спортивной борьбы Хмельницкой области и Центр физической культуры и спорта "Олимп".

Перед началом соревнований почтили память погибших правоохранителей

Официальной церемонии открытия предшествовали памятные мероприятия. Представители руководства полиции, органов власти и семьи погибших правоохранителей возложили цветы к мемориалу.

Присутствующие также осмотрели экспозицию портретов героев-полицейских, чья жизнь оборвалась во время войны.

В Хмельницком 250 юных борцо... Развернуть

Во время обращения к участникам и гостям турнира начальник полиции Хмельницкой области Иван Ищенко подчеркнул, что для его коллег погибшие защитники — не просто фамилии на мемориальных досках, а люди, с которыми они вместе работали, выполняли служебные задачи и строили планы на будущее.

В Хмельницком 250 юных борцо... Развернуть

"Этот турнир мы посвятили погибшим героям-полицейским. Для кого-то из присутствующих это имена, которые сегодня прозвучат впервые. Для нас — это люди, которых мы знали. С ними служили. Встречались в коридорах управления. Выезжали на задания. Говорили о работе, о детях, о планах на будущее. Шутили. Спорили. Жили обычной жизнью. А потом пришла война. И они сделали то, что считали своим долгом. Встали на защиту других. Именно поэтому важно, что сегодня здесь собрались дети, которые выходят на ковёр в честь наших павших защитников. И для меня это один из самых правильных способов передать память дальше – через конкретное дело", – отметил Иван Ищенко.

В Хмельницком 250 юных борцо... Развернуть

Спортивное мастерство и показательные выступления ветеранов

Программа турнира не ограничилась соревнованиями юных участников. Отдельной частью мероприятия стали показательные выступления ветеранов полицейских спецподразделений, занимающихся спортивными единоборствами.

Кроме того, во время соревнований состоялось награждение лучших.

Турнир соединил спортивное соперничество с почтением памяти погибших защитников Украины. Для юных участников он стал не только возможностью продемонстрировать свои способности на борцовском ковре, но и напоминанием о правоохранителях, которые пожертвовали жизнью ради страны.