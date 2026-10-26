В Харькове произошел пожар в многоэтажке: погиб человек, есть пострадавшие. Фото и видео

В воскресенье, 25 октября, в Харькове произошла трагедия. Во время пожара в многоэтажном доме погиб человек, есть пострадавшие.

Подробности чрезвычайной ситуации рассказали в ГСЧС. Спасатели отметили, что площадь пожара составила 20 кв. м. Из-за сильного задымления пожарным пришлось спасать людей из задымленного подъезда.

"На пожаре погиб один человек, еще 5 пострадали, также пожарные спасли восемь жильцов", – говорится в сообщении.

Пожар в Харькове 25 октября. Источник: ГСЧС

25 октября в Харькове в резу... Источник: ГСЧС Развернуть

В Харькове произошел пожар в... Источник: ГСЧС Развернуть

Подробности трагедии

В ГСЧС рассказали, что 25 октября в 18:06 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в шестиповерховом жилом доме в Индустриальном районе Харькова.

Пожар в Харькове 25 октября. Источник: ГСЧС

25 октября в Харькове в резу... Источник: ГСЧС Развернуть

В Харькове произошел пожар в многоэтажке. Источник: ГСЧС

Пожар в Харькове 25 октября. Источник: ГСЧС

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горели квартиры на 5-м этаже дома.

Всего удалось спасти восемь жителей дома. Причина возникновения пожара устанавливается. На месте происшествия работали 30 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС.

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