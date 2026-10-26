В Харькове произошел пожар в многоэтажке: погиб человек, есть пострадавшие. Фото и видео
Пожарным пришлось спасать лю...
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В воскресенье, 25 октября, в Харькове произошла трагедия. Во время пожара в многоэтажном доме погиб человек, есть пострадавшие.
Подробности чрезвычайной ситуации рассказали в ГСЧС. Спасатели отметили, что площадь пожара составила 20 кв. м. Из-за сильного задымления пожарным пришлось спасать людей из задымленного подъезда.
"На пожаре погиб один человек, еще 5 пострадали, также пожарные спасли восемь жильцов", – говорится в сообщении.
Пожар в Харькове 25 октября.
Источник: ГСЧС
25 октября в Харькове в резу...
Источник: ГСЧС
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В Харькове произошел пожар в...
Источник: ГСЧС
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Подробности трагедии
В ГСЧС рассказали, что 25 октября в 18:06 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в шестиповерховом жилом доме в Индустриальном районе Харькова.
Пожар в Харькове 25 октября.
Источник: ГСЧС
25 октября в Харькове в резу...
Источник: ГСЧС
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В Харькове произошел пожар в многоэтажке.
Источник: ГСЧС
Пожар в Харькове 25 октября.
Источник: ГСЧС
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горели квартиры на 5-м этаже дома.
Всего удалось спасти восемь жителей дома. Причина возникновения пожара устанавливается. На месте происшествия работали 30 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС.
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