В Карпатах наступила настоящая зима с сильным морозом и снегом. Видео

В Украинских Карпатах царит зимняя погода: горные вершины и склоны покрыты снегом, а мороз усиливается. Сегодня, 23 ноября, на горе Поп-Иван температура воздуха опустилась до -11 °C, идет снег и дует северо-восточный ветер.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале. Спасатели опубликовали видео с горы.

На горе Поп-Иван царит настоящая зима. Источник: Скриншот

Заснеженные склоны горы Поп-Иван в Карпатах. Источник: Скриншот

По данным ведомства, ветер дует с северо-востока со скоростью 5 м/с. Температура воздуха составляет -11 °C.

В ГСЧС напомнили, что из-за ветра холод ощущается сильнее, а короткий световой день оставляет меньше времени на возвращение. Поэтому перед походом важно учесть несколько рекомендаций:

Не отправляйтесь в горы в одиночку. Выбирайте маршрут в соответствии с опытом и подготовкой группы, а возвращение планируйте до наступления темноты.

Выбирайте маршрут в соответствии с опытом и подготовкой группы, а возвращение планируйте до наступления темноты. Проверьте прогноз погоды. Следите за ситуацией в высокогорье и предупреждениями об опасности схода лавин. Зарегистрируйте маршрут у горных спасателей и сообщите близким, куда направляетесь.

Следите за ситуацией в высокогорье и предупреждениями об опасности схода лавин. Зарегистрируйте маршрут у горных спасателей и сообщите близким, куда направляетесь. Позаботьтесь о снаряжении. Возьмите теплую многослойную одежду, водонепроницаемую обувь, запасные перчатки и носки, фонарь, аптечку, термоодеяло, еду и теплый напиток. Не забудьте зарядить телефон и пауэрбанк и загрузить офлайн-карту.

Возьмите теплую многослойную одежду, водонепроницаемую обувь, запасные перчатки и носки, фонарь, аптечку, термоодеяло, еду и теплый напиток. Не забудьте зарядить телефон и пауэрбанк и загрузить офлайн-карту. Установите приложение "Спасение в горах". Через него можно отправить горным спасателям сигнал SOS вместе со своими координатами.

Если видимость ухудшилась, кто-то из группы замерз или выбился из сил, подъем нужно прекратить. Если заблудились, остановитесь и не пытайтесь наугад искать дорогу.

Карпаты засыпало снегом. Источник: Скриншот

Какой погоды ждать в Украине в ближайшие дни

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в течение недели, с 23 до 29 ноября, в Украине постепенно будет холодать. Во второй половине недели южный циклон сменит антициклон, а из Скандинавии будет поступать арктический воздух, который принесет морозы, снег и порывистый северный ветер.

Самое сильное похолодание ожидается в Карпатах. В частности, 28–29 ноября ночью температура там составит -11…-16 °C, а днем – -4…-9 °C. В западных областях местами ночью столбики термометров будут опускаться до -13 °C.