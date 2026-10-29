В Карпатах спасли двух киевлянок, которые выбились из сил из-за снега и холода. Фото

В Карпатах горные спасатели помогли двум киевлянкам, которые из-за снега, холода и усталости выбились из сил. Девушки направлялись от горы Гемба к вершине Жид-Магуры, однако из-за ухудшения погодных условий и переохлаждения не смогли продолжить маршрут.

Об этом сообщили в ГСЧС. Спасатели нашли горе-туристок и помогли им спуститься.

Туристки "застряли" посреди заснеженных гор

Две киевлянки в возрасте 21 и 23 лет, несмотря на неблагоприятную погоду, отправились в поход в Карпаты. Они шли маршрутом от горы Гемба до вершины Жид-Магуры, но из-за снегопада, холода и усталости выбились из сил. Их состояние ухудшилось, самостоятельно продолжать путь они уже не могли, поэтому обратились за помощью к горным спасателям.

На помощь горе-туристкам при... Источник: ДСНС Развернуть

Спасатели помогли киевлянкам. Источник: ДСНС

ГСЧС спасли двух киевлянок в Карпатах. Источник: ГСЧС

После того как туристки передали свои координаты, спасатели из Воловца оперативно отправились им навстречу. Найдя девушек, спасатели напоили их горячим чаем и помогли безопасно спуститься к нижней станции подъемника в Пилипце.

Спасатели помогли девушкам с... Источник: ГСЧС Развернуть

От медицинской помощи туристки отказались.

В Карпатах уже зимние условия

В ГСЧС предупреждают, что в горах уже установились зимние погодные условия, поэтому перед походом необходимо учитывать прогноз и реально оценивать сложность маршрута.

По состоянию на утро 28 октября на горе Поп Иван было облачно и туманно, дул северо-восточный ветер со скоростью 9 м/с, а температура воздуха составляла -1 °C.

Спасатели советуют перед походом проверять прогноз погоды, выбирать маршрут в соответствии с собственной подготовкой, брать теплую водонепроницаемую одежду, достаточный запас еды и воды.

Также стоит заранее зарядить телефон и взять пауэрбанк, а близким сообщить маршрут и примерное время возвращения.

В ГСЧС также советуют установить приложение "Порятунок у горах", которое позволяет передать спасателям свои координаты в случае опасности.

Спасатели напоминают, что в горах погода может измениться очень быстро, а маршрут, который сначала кажется несложным, в таких условиях может стать опасным.

Как сообщал OBOZ.UA, Карпаты в октябре уже засыпало снегом. В частности, в Драгобрате слой снега покрыл склоны, деревья и крыши домов, а температура опустилась ниже нуля. Спасатели призвали туристов в таких условиях не отправляться в горы и не подвергать себя опасности.