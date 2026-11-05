В Карпатах ударили 9 градусов мороза: появились фото вершин

В Карпаты пришла настоящая зима. На горе Поп Иван Черногорский утром в четверг, 5 ноября 2026 года, температура воздуха опустилась до 9° мороза. На вершине – снег и ясно.

Ветер северный, 4м/с. Об этом сообщают на Facebook-странице горных спасателей Прикарпатья.

Что известно

"По состоянию на 9.00 5.11.2026 на горе Поп Иван ясно, ветер северный 4м/с, температура воздуха -9°С", – говорится в сообщении.

Фото заснеженных гор можно посмотреть с веб-камер, установленных в Драгобрате и Ясине, передает snih.info.

Погода в Ивано-Франковской области 6 ноября

В Ивано-Франковской области 6 ноября синоптики прогнозируют дождь и плюсовую температуру. Ночью температура воздуха ожидается +2...+4 градуса, днем +3...+5 градусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Карпатах горные спасатели помогли двум киевлянкам, которые из-за снега, холода и усталости выбились из сил. Девушки направлялись от горы Гемба к вершине Жид-Магуры, однако из-за ухудшения погодных условий и переохлаждения не смогли продолжить маршрут.