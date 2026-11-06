В ГПСУ опровергли слухи о массовом выезде украинцев из-за сложной зимы: какова ситуация на самом деле

В Государственной пограничной службе Украины не фиксируют увеличения числа граждан, которые выезжают за границу из-за опасений по поводу тяжелой зимы. Несмотря на прогнозы и опасения по поводу возможных проблем с электроэнергией и отоплением, пассажиропоток на границе не демонстрирует тенденции к росту.

Об этом в эфире телевидения заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Укринформ. По его словам, в октябре общее количество пересечений было меньше, чем в сентябре.

Какова ситуация на украинской границе

Демченко отметил, что в октябре границу пересекли в общей сложности 3 млн 60 тыс. человек, из которых 85% составляли граждане Украины. Для сравнения, в сентябре этот показатель достигал 3 млн 300 тыс. пересечений. В первые дни ноября пограничники также не зафиксировали увеличения пассажиропотока.

Представитель ГПСУ добавил, что в октябре соотношение движения в обоих направлениях было примерно одинаковым: 50% приходилось на выезд из Украины, еще 50% – на въезд. Такая же тенденция сохраняется и в ноябре, то есть заметного перевеса выезда над въездом нет.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко. Источник: Facebook/Андрей Демченко

В целом в будни через все участки границы за сутки проходят около 80 тыс. человек. В выходные этот показатель традиционно растет и может составлять 90–100 тыс. пересечений в обоих направлениях.

"Но в целом динамика пассажиропотока сейчас не растет, и нет четкого перевеса ни в сторону выезда из Украины, ни в сторону въезда", – подытожил Демченко.

Напомним, Польша рассматривает возможность изменения правил пересечения границы с Украиной из-за рисков безопасности. В частности, планируют ввести механизм, при котором пограничный контроль будет осуществляться на польской территории, чтобы защитить сотрудников служб и путешественников от возможных угроз.

Как писал OBOZ.UA, забронированные от мобилизации мужчины могут выезжать за границу в отпуск, однако окончательное решение принимают пограничники. Для пересечения границы нужно подготовить документы, подтверждающие цель и сроки поездки