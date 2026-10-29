В ГПСУ рассказали, как изменилось число попыток незаконного пересечения границы: повлияли два фактора

Государственная пограничная служба Украины фиксирует уменьшение числа попыток незаконного пересечения государственной границы. Среди возможных причин называют ухудшение погодных условий и работу правоохранителей, которые выявляют группы, организующие незаконную переправку людей.

По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, тенденции к увеличению таких попыток сейчас нет. Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшается

По словам Андрея Демченко, пограничники продолжают фиксировать снижение числа попыток незаконного пересечения границы.

"Продолжается уменьшение числа попыток незаконного пересечения границы. То есть тенденции к увеличению нет. Возможно, на это также влияют погодные условия", – отметил спикер ГПСУ.

В то же время он подчеркнул, что важную роль играют действия правоохранительных органов, которые противодействуют незаконной переправке людей через границу.

Правоохранители ежемесячно раскрывают 20–30 групп

Как сообщил Демченко, оперативные подразделения ГПСУ ежемесячно раскрывают около 20–30 групп, которые занимаются организацией незаконной переправки людей.

"Но уверен, что на это влияют и действия правоохранительных органов, которые пресекают схемы, раскрывают преступные группы, специализирующиеся на попытках переправлять людей через границу", – сказал он.

По словам представителя ведомства, такие группы пытаются заработать на незаконной переправке людей через государственную границу.

"Пытаются нажиться, именно переправляя людей через границу", – добавил Демченко.

Напомним, в Одесской области разоблачили канал незаконной переправки военнообязанных мужчин в Молдову. "Клиентов" искали через закрытый Telegram-канал, а перед выездом укрывали в арендованных квартирах и гостиницах.

Как писал OBOZ.UA, правоохранители заблокировали несколько схем незаконной переправки мужчин за границу, в частности в Ровненской области. Организаторы предлагали пересечь границу вне официальных пунктов пропуска или оформить фиктивные документы.