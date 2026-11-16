В ГПСУ раскрыли, сколько мужчин задержали при попытке незаконно пересечь границу

За десять месяцев 2026 года украинские пограничники задержали 10 490 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Больше всего таких случаев зафиксировали в Черновицкой области – 4152 задержания.

Самым популярным направлением для незаконного пересечения границы остается Румыния, где задержали более половины от общего числа мужчин. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы Украины, предоставленные по запросу "Следствия. Инфо".

В каких областях задержали больше всего мужчин

По числу задержанных за десять месяцев 2026 года лидирует Черновицкая область – 4152 человека. Несмотря на то что это почти вдвое меньше, чем за весь 2025 год, регион остается на первом месте.

На второй позиции Закарпатская область, где пограничники задержали 2995 мужчин. Третье место занимает Одесская область с показателем 1504 человека.

Для сравнения, за весь 2025 год в Черновицкой области задержали 7728 мужчин.

Количество задержаний на границе сократилось

Всего за десять месяцев 2026 года пограничники задержали 10 490 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу. За весь предыдущий год таких случаев было 21 045.

Снизился и среднемесячный показатель задержаний. Если в 2025 году он составлял 1754 человека, то в 2026-м – 1049. Таким образом, количество задержаний в среднем за месяц сократилось на 40,2%.

Какие направления незаконного пересечения границы самые популярные

Чаще всего мужчины пытались незаконно пересечь границу с Румынией. За десять месяцев этого года на соответствующем направлении задержали 5545 человек.

Второе место занимает граница с Молдовой – 2468 задержанных. Третьим по количеству таких случаев стало венгерское направление, где задержали 896 мужчин. В то же время в 2025 году в тройку лидеров входила Словакия.

Общая тенденция свидетельствует о снижении числа попыток незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста по всем направлениям по сравнению с прошлым годом.

В ГПСУ объяснили причины снижения числа попыток

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко также сообщал о дальнейшем сокращении числа попыток незаконного пересечения границы. Среди возможных причин он назвал погодные условия и работу правоохранителей, которые раскрывают преступные группы и пресекают схемы переправки людей.

"Продолжается снижение числа попыток незаконного пересечения границы. То есть тенденции к увеличению нет. Возможно, на это также влияют погодные условия. Но уверен, что на это влияют и действия правоохранительных органов, которые фактически останавливают схемы, раскрывают преступные группы, специализирующиеся на попытках переправлять людей через границу", – отметил Демченко.

Инфографика. Источник: slidstvo.info

Напомним, в Одесской области раскрыли канал незаконной переправки военнообязанных мужчин в Молдову. "Клиентов" искали через закрытый Telegram-канал, а перед выездом прятали в арендованных квартирах и гостиницах.

Как писал OBOZ.UA, правоохранители заблокировали несколько схем незаконной переправки мужчин за границу, в частности в Ровненской области. Организаторы предлагали пересечь границу вне официальных пунктов пропуска или оформить фиктивные документы.