В Днепре развернули пункты оказания помощи для людей, оставшихся без электроснабжения в результате российских атак. Фото и видео
В Днепре развернули пункты о...
Источник: ГСЧС Днепропетровщины
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В Днепре по состоянию на вечер субботы, 31 октября, без электроснабжения вследствие российских атак оставались десятки тысяч абонентов. Для этих людей в городе развернули Пункты оказания помощи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Они работают на пяти локациях. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСЧС.
"Из-за сложной ситуации с электроснабжением в Днепре спасатели привлекли дополнительные силы и средства, чтобы поддержать горожан", – отметили там.
В этих Пунктах оказания помощи жители могут согреться, выпить горячего чая, зарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.
Пункт оказания помощи ГСЧС в Днепре.
Источник: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Люди пришли погреться вместе...
Источник: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
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В пунктах можно выпить чай и...
Источник: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
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Для посетителей также обустроили детские уголки, где родители могут находиться вместе с детьми.
Детский уголок.
Источник: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Все пункты обеспечены генераторами, что позволяет им работать автономно и круглосуточно, независимо от наличия централизованного электроснабжения.
"На каждой локации круглосуточно будут дежурить спасатели, готовые оказать необходимую помощь", – отметили в ГСЧС.
Днепряне греются.
Источник: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Пункты работают на генераторах.
Источник: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Добавим, что мэр Днепра Борис Филатов написал: пока "Укрэнерго" и ДТЭК решают проблему со светом, в Новокодакском, Центральном и Чечеловском районах город вместе с ГСЧС развернул более 50 пунктов несокрушимости. Адреса пунктов он опубликовал в своем Facebook.
Скриншот публикации Бориса Ф...
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Скриншот публикации Бориса Ф...
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Как сообщал OBOZ.UA, вечером в четверг, 29 октября, россияне в очередной раз ударили с воздуха по Днепру. После очередного обстрела в городе и частично в области пропало электроснабжение. Также из-за отсутствия электричества в областном центре начались перебои с водоснабжением.
По состоянию на 30 октября в части регионов Украины были введены почасовые отключения электроэнергии. В Днепре же после российской атаки сложилась очень сложная ситуация с электричеством, ввели экстренные отключения, а мэр города объявил о блэкауте. Также графики не действовали в Киеве на правом берегу и в некоторых районах Киевской области.
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