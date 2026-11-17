В Днепре представители ТЦК не застали сотрудников на предприятии и выписали директору штраф: дело дошло до суда

В Днепре руководителя предприятия оштрафовали на 59 500 грн после того, как представители ТЦК не смогли провести проверку воинского учета из-за отсутствия сотрудников по юридическому адресу. В центре комплектования расценили это как препятствование работе комиссии и привлекли директора к административной ответственности.

Однако проверка должна была состояться еще 9–13 июня 2026 года, тогда как представители ТЦК прибыли на предприятие только 17 июня. Суд рассмотрел обстоятельства дела и отменил штраф, поскольку не нашел достаточных доказательств правонарушения и установил нарушение процедуры привлечения к ответственности, сообщает Судебно-юридическая газета.

Почему ТЦК оштрафовал директора

Как установил суд, начальник территориального центра комплектования постановлением №542 от 20 июля 2026 года назначил руководителю ООО штраф в максимальном размере – 59 500 грн по части третьей статьи 210-1 КУоАП.

Основанием стало то, что 17 июня представители ТЦК вместе с представителем Левобережной администрации Днепровского горсовета прибыли по юридическому адресу предприятия, но не застали там его представителей. Невозможность провести проверку зафиксировали актом межведомственной комиссии.

В то же время в уведомлении от 8 мая отмечалось, что проверка должна была состояться 9–13 июня. Директор обжаловал штраф, подчеркнув, что о переносе даты его не уведомляли, а отсутствие работников по юридическому адресу не доказывает умышленного препятствования проверке. Также он заявил, что протокол об административном правонарушении не составляли, а о рассмотрении дела его должным образом не уведомили.

О штрафе руководитель, по его словам, узнал лишь 8 октября, когда банк сообщил об аресте счетов в рамках исполнительного производства. ТЦК возражал против иска, утверждая, что организация воинского учета и обеспечение возможности проведения проверок входят в обязанности руководителя предприятия.

Почему суд отменил штраф

По делу №206/8409/26 Самарский районный суд Днепра обратил внимание, что контролирующие органы прибыли на предприятие после окончания срока, отведенного для проверки. При этом в постановлении ТЦК не было доказательств того, что руководителя уведомили о новой дате.

Суд также указал на противоречие в постановлении: в нем одновременно отмечалось, что представителей предприятия не было по адресу и что членов комиссии не допустили к проверке.

"Сам факт отсутствия представителей предприятия по месту его нахождения не подтверждает совершение ОСОБА_1 каких-либо действий, направленных на препятствование проверке, или невыполнение им конкретной обязанности, предусмотренной законодательством", – подчеркнул суд.

Отдельно суд установил нарушение процедуры привлечения к ответственности. Истцу вменили препятствование проверке, однако протокол об административном правонарушении не составляли, а оснований для рассмотрения дела без него в соответствии со статьей 258 КУоАП в постановлении не указали.

Кроме того, суд обратил внимание на право человека присутствовать при рассмотрении дела, знакомиться с материалами, давать объяснения и представлять доказательства. Рассмотрение в отсутствие человека возможно лишь при условии надлежащего уведомления о месте и времени заседания.

Какое решение принял суд

Суд пришел к выводу, что ТЦК не доказал наличие в действиях директора события и состава административного правонарушения. Материалы дела не подтверждали конкретного нарушения с его стороны и не доказывали вину.

В результате суд удовлетворил иск, признал противоправным и отменил постановление ТЦК о штрафе в размере 59 500 грн. Производство по делу об административном правонарушении закрыли из-за отсутствия события и состава правонарушения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Закарпатье мужчина с инвалидностью III группы через суд оспаривал штраф от ТЦК и требовал от государства 1 млн грн компенсации. Также истец указывал, что его незаконно мобилизовали.