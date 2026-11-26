В Днепре из-за сложной ситуации со светом развернули дополнительные пункты ГСЧС: где они находятся. Фото
В Днепре установили палатки,...
Источник: ГСЧС Днепропетровщины
Развернуть
В Днепре в среду, 25 ноября, ситуация с электроснабжением оставалась крайне сложной. В связи с этим спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям развернули дополнительные Пункты оказания помощи для жителей города.
Всего было установлено пять палаток в разных районах, они работают круглосуточно. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСЧС.
В Днепре развернули дополнит...
Источник: ГСЧС Днепропетровщины
Развернуть
Палатки установили в разных районах.
Источник: ГСЧС Днепропетровщины
В этих палатках люди могут согреться, выпить горячего чая и зарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.
Здесь люди могут согреться.
Источник: ГСЧС Днепропетровщины
Люди могут зарядить телефоны.
Источник: ГСЧС Днепропетровщины
Для самых маленьких посетителей обустроили детские уголки.
В палатках есть детские уголки.
Источник: ГСЧС Днепропетровщины
"Пункты обеспечены генераторами, поэтому будут работать автономно и круглосуточно. На каждой локации дежурят спасатели, готовые поддержать каждого, кто нуждается в помощи", – сказано в сообщении.
Скриншот публикации ГСЧС Украины в Telegram
Как сообщал OBOZ.UA, 24 ноября в Днепре вследствие российской атаки пострадали по меньшей мере четверо человек. Под удар попала жилая многоэтажка, а взрывная волна повредила соседние дома и учебное заведение.
Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение