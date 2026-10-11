В 2026 году Агентство оборонных закупок законтрактовало на более 300% больше БпЛА

В 2026 году Агентство оборонных закупок (АОЗ) в системе Министерства обороны Украины заключило контракты на поставку беспилотных летательных аппаратов на 300% больше, чем в прошлом году. Речь идет о дронах различных типов и назначения.

В течение последних месяцев объемы заключения контрактов на поставку беспилотников выросли примерно в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Также увеличились объемы заключения контрактов и поставок FPV-дронов, сообщили в Министерстве обороны Украины

Объем заключения контрактов на FPV-дроны вырос на 54%

В 2026 году объем заключения контрактов на FPV-дроны уже на 54% превысил показатель за весь 2025 год. В то же время объем их поставок вырос почти в 3,7 раза.

В Министерстве обороны отмечают, что таких результатов удалось достичь благодаря поддержке со стороны международных партнеров и наращиванию потенциала украинского оборонно-промышленного комплекса.

Какие задачи должны выполнять беспилотники

Министр обороны Украины Евгений Хмара подчеркнул, что задача ведомства – обеспечить войска дронами для эффективной работы на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях.

"Средства deep strike – для нанесения ударов в глубине России. Беспилотники middle strike – для уничтожения экипажей БПЛА противника, выжигания логистики и пунктов управления", – пояснил министр.

По его словам, современные технологии и достаточное количество беспилотников повышают боевую эффективность и одновременно снижают риски для украинских военных.

В Минобороны планируют сделать поставки дронов более предсказуемыми

В ведомстве работают над тем, чтобы обеспечение войск было более предсказуемым. Для этого синхронизируют потребности фронта, планирование закупок и производственные возможности украинского оборонно-промышленного комплекса.

Как пояснил Евгений Хмара, предсказуемость заключения контрактов позволяет производителям последовательно выстраивать производственные процессы, планировать логистику и заказывать комплектующие.

"Увеличиваем заказы для украинского ОПК и масштабируем решения, которые дают результат в бою", – добавили в Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине кодифицировали дрон-перехватчик Blade украинской компании Phantom Defense. Беспилотник предназначен для перехвата дронов самолетного типа и способен развивать скорость до 310 км/ч.