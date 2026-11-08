Неделя начнется с морозов: синоптики дали прогноз на 9 ноября в Украине

В понедельник, 9 ноября, в Украине ожидается холодная погода с ночными заморозками и небольшим потеплением днем. Самые низкие температурные показатели прогнозируют в западных областях, где столбики термометров могут опуститься до -9 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Осадков на территории страны не ожидается. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +2 до -3 градусов, а в западных областях – от -4 до -9 градусов. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов.

В столице понедельник также пройдет без осадков. Ночью температура составит +0…+2 градуса, а днем поднимется до +5…+7 градусов. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Прогноз погоды. Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

Во вторник, 10 ноября, в большинстве регионов Украины сохранится сухая погода. В то же время в западных областях днем местами пройдет дождь, кое-где с мокрым снегом.

Прогноз погоды. Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура будет колебаться от +2 до -3 градусов, днем составит +3…+8 градусов. На крайнем юге страны воздух прогреется до +12 градусов.

В Киеве 10 ноября осадков не прогнозируют. Ночью будет +0…+2 градуса, днем – +5…+7 градусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что зима 2026-2027 годов в Украине может быть теплее климатической нормы, однако синоптики не исключают снегопадов, морозов и резких изменений погоды. Также, по прогнозам специалистов, в большинстве европейских регионов, возможно, увеличится количество осадков.