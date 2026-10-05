Животные войны: почему спасение бездомных стало логистикой, а не благотворительностью

Проблема бездомных и брошенных животных в Украине сегодня по-прежнему остается критической. Реформа децентрализации в некоторых случаях сдвинула этот вопрос с мертвой точки, однако его решение до сих пор в основном лежит на плечах волонтеров, зооактивистов и благотворительных фондов. Война только обострила эту проблему: люди эвакуируются и не всегда имеют возможность забрать домашних питомцев, в прифронтовых населенных пунктах гибнут владельцы животных под обстрелами, часть приютов разрушена или вынуждена эвакуироваться. Если в 2022–2023 годах помощь животным в основном опиралась на инициативу активистов, то сегодня очевидно: в одиночку эту проблему не преодолеть.

География проблемы изменилась

По словам Екатерины Волошиной, генерального директора Patron Pet Center, больше всего изменилась именно география бедствия.

"Прифронтовые территории, серая зона, деоккупированные населенные пункты превратились в очаг социально опасного явления – больших стай бездомных животных, которые там формируются. Эти стаи не только распространяют инфекции и заболевания, но и представляют реальную опасность, поскольку такие животные теряют социализацию и могут нанести вред человеку. Сколько бы эвакуаций ни проводили приюты и зоозащитные организации, количество бездомных животных, к сожалению, не уменьшается." Екатерина Волошина генеральный директор Patron Pet Center

По словам специалистов центра, единственный гуманный способ реально повлиять на эту динамику – стерилизация: одна стерилизованная самка за пять лет предотвращает появление примерно 3,5 тысячи бездомных животных. Особую боль вызывают породистые животные, которые массово остаются без хозяев

Как объясняют в Patron Pet Center, животное перестает быть опасным только при двух условиях: когда оно стерилизовано и когда оно минимально социализировано.

Спасение животных – системная работа

После начала полномасштабного вторжения помощь животным приобрела новый масштаб. Уже недостаточно просто накормить собаку или найти временное убежище. Спасение превратилось в логистический процесс: эвакуация, ветеринарный осмотр, лечение, вакцинация, обработка от паразитов, стерилизация, адаптация и, по возможности, поиск новой семьи.

Первыми в этой цепочке обычно становятся волонтеры на местах: они едут в прифронтовые населенные пункты, забирают брошенных животных, организуют эвакуацию в более безопасные регионы. Эта работа чаще всего остается "за кадром", хотя именно с нее начинается спасение каждого животного.

На АЗК WOG для евакуйованих... Источник: WOG Развернуть

О масштабе изменений рассказывает Наталья Карапата, технический директор сети АЗК WOG, которая уже много лет занимается животными и на собственном опыте наблюдает, как трансформировались подходы к их спасению за годы войны:

"До войны все шло в спокойном режиме: я покупала корма, помогала лечить собак, оплачивала стерилизацию. Могла приехать на выходные в зооприют, "помочь руками", привезти дополнительные необходимые вещи. А когда началась война, люди стали уезжать, вынужденно оставляя животных. Где-то погибли хозяева, кто-то просто физически не мог забрать. Животные – самые беззащитные в этом водовороте сложных событий". Наталья Карапата технический директор сети АЗС WOG

Эвакуация – это только начало

В Patron Pet Center подчеркивают: распространенное мнение о том, что эвакуация решает судьбу животного, – ошибочно. На самом деле основная работа начинается именно после спасения.

Один из ключевых обязательных элементов – это ежегодная вакцинация от бешенства. Одна вакцина стоит примерно 300–400 гривен, а вакцинация предусматривает еще и ревакцинацию через 14 дней и так каждый год. По словам представителей Patron Pet Center, полноценная жизнь животного зависит от трех составляющих: питания, удовлетворительного состояния здоровья, а также социализации и адаптации к внешнему миру. По оценкам зооактивистов, полноценное содержание одной собаки в центре составляет более 13 тысяч гривен в месяц, кошки – более 11 тысяч гривен. Это без учета какого-либо развития или расширения, а только достойный уровень жизни животного, зарплата персонала, аренда, коммунальные расходы, вакцинация и базовый уход.

На АЗК WOG для евакуйованих... Источник: WOG Развернуть

Почему вольеры, а не будки

Волонтеры и приюты делают все возможное, но в одиночку решить проблему бездомных животных крайне сложно: мест не хватает, а поток спасенных собак и кошек только растет. Поэтому все чаще к оказанию помощи присоединяются и компании, располагающие ресурсами, территорией и инфраструктурой. Одним из примеров является сеть АЗК WOG, где для эвакуированных животных обустраивают специальные вольеры. В WOG эти потребности учли на практике: за годы войны здесь появились специальные вольеры для эвакуированных животных. Сегодня в них живут собаки, спасенные волонтерами из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей – всего в сети сейчас около 30 вольеров.

На АЗК WOG для евакуйованих... Источник: WOG Развернуть

В компании подчеркивают: просто поставить будку на территории заправки недостаточно. АЗС – это место с постоянным движением автомобилей и людей, поэтому собака без огражденного пространства может выбежать на проезжую часть, испугаться шума или, наоборот, представлять опасность для окружающих, защищая свою территорию. Это особенно касается животных, переживших пребывание в зоне боевых действий: для них охрана "своей" территории – естественная реакция на пережитый стресс, и они могут настороженно воспринимать незнакомцев или посетителей с собственными животными.

"Помощь должна быть цивилизованной. Недостаточно просто поделиться хот-догом и оставить собаку бегать под колесами машин. Это неправильно. Собака должна находиться в безопасном вольере. Наш печальный опыт показал: даже когда персонал и гости АЗС систематически подкармливают таких животных, без соответствующего вольера они, как правило, не живут на станции дольше полутора-двух лет. Главный риск – выбегание на проезжую часть и попадание под колеса" Наталья Карапата технический директор сети АЗС WOG

На АЗК WOG для евакуйованих... Источник: WOG Развернуть

У каждого животного, содержащегося в вольере на АЗК, есть кличка и информационная табличка; его кормят два раза в день, следят за наличием чистой воды и контролируют состояние здоровья, а при необходимости оказывают ветеринарную помощь.

Впрочем, целенаправленные удары по АЗС вынудили компанию временно приостановить реализацию программы – в настоящее время приоритетом является восстановление разрушенных станций до состояния, минимально необходимого для работы, ведь именно работающая заправка обеспечивает людей топливом и поддерживает критически важную инфраструктуру. Как только позволят возможности, в WOG планируют продолжить обустройство вольеров, а пока компания обеспечивает уже эвакуированных животных и координирует свои действия с волонтерскими сообществами в поиске альтернативных решений.