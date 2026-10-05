Животные войны: почему спасение бездомных стало логистикой, а не благотворительностью
На АЗС WOG для эвакуированны...
Источник: WOG
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Проблема бездомных и брошенных животных в Украине сегодня по-прежнему остается критической. Реформа децентрализации в некоторых случаях сдвинула этот вопрос с мертвой точки, однако его решение до сих пор в основном лежит на плечах волонтеров, зооактивистов и благотворительных фондов. Война только обострила эту проблему: люди эвакуируются и не всегда имеют возможность забрать домашних питомцев, в прифронтовых населенных пунктах гибнут владельцы животных под обстрелами, часть приютов разрушена или вынуждена эвакуироваться. Если в 2022–2023 годах помощь животным в основном опиралась на инициативу активистов, то сегодня очевидно: в одиночку эту проблему не преодолеть.
География проблемы изменилась
По словам Екатерины Волошиной, генерального директора Patron Pet Center, больше всего изменилась именно география бедствия.
По словам специалистов центра, единственный гуманный способ реально повлиять на эту динамику – стерилизация: одна стерилизованная самка за пять лет предотвращает появление примерно 3,5 тысячи бездомных животных. Особую боль вызывают породистые животные, которые массово остаются без хозяев
Как объясняют в Patron Pet Center, животное перестает быть опасным только при двух условиях: когда оно стерилизовано и когда оно минимально социализировано.
Спасение животных – системная работа
После начала полномасштабного вторжения помощь животным приобрела новый масштаб. Уже недостаточно просто накормить собаку или найти временное убежище. Спасение превратилось в логистический процесс: эвакуация, ветеринарный осмотр, лечение, вакцинация, обработка от паразитов, стерилизация, адаптация и, по возможности, поиск новой семьи.
Первыми в этой цепочке обычно становятся волонтеры на местах: они едут в прифронтовые населенные пункты, забирают брошенных животных, организуют эвакуацию в более безопасные регионы. Эта работа чаще всего остается "за кадром", хотя именно с нее начинается спасение каждого животного.
На АЗК WOG для евакуйованих...
Источник: WOG
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О масштабе изменений рассказывает Наталья Карапата, технический директор сети АЗК WOG, которая уже много лет занимается животными и на собственном опыте наблюдает, как трансформировались подходы к их спасению за годы войны:
Эвакуация – это только начало
В Patron Pet Center подчеркивают: распространенное мнение о том, что эвакуация решает судьбу животного, – ошибочно. На самом деле основная работа начинается именно после спасения.
Один из ключевых обязательных элементов – это ежегодная вакцинация от бешенства. Одна вакцина стоит примерно 300–400 гривен, а вакцинация предусматривает еще и ревакцинацию через 14 дней и так каждый год. По словам представителей Patron Pet Center, полноценная жизнь животного зависит от трех составляющих: питания, удовлетворительного состояния здоровья, а также социализации и адаптации к внешнему миру. По оценкам зооактивистов, полноценное содержание одной собаки в центре составляет более 13 тысяч гривен в месяц, кошки – более 11 тысяч гривен. Это без учета какого-либо развития или расширения, а только достойный уровень жизни животного, зарплата персонала, аренда, коммунальные расходы, вакцинация и базовый уход.
На АЗК WOG для евакуйованих...
Источник: WOG
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Почему вольеры, а не будки
Волонтеры и приюты делают все возможное, но в одиночку решить проблему бездомных животных крайне сложно: мест не хватает, а поток спасенных собак и кошек только растет. Поэтому все чаще к оказанию помощи присоединяются и компании, располагающие ресурсами, территорией и инфраструктурой. Одним из примеров является сеть АЗК WOG, где для эвакуированных животных обустраивают специальные вольеры. В WOG эти потребности учли на практике: за годы войны здесь появились специальные вольеры для эвакуированных животных. Сегодня в них живут собаки, спасенные волонтерами из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей – всего в сети сейчас около 30 вольеров.
На АЗК WOG для евакуйованих...
Источник: WOG
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В компании подчеркивают: просто поставить будку на территории заправки недостаточно. АЗС – это место с постоянным движением автомобилей и людей, поэтому собака без огражденного пространства может выбежать на проезжую часть, испугаться шума или, наоборот, представлять опасность для окружающих, защищая свою территорию. Это особенно касается животных, переживших пребывание в зоне боевых действий: для них охрана "своей" территории – естественная реакция на пережитый стресс, и они могут настороженно воспринимать незнакомцев или посетителей с собственными животными.
На АЗК WOG для евакуйованих...
Источник: WOG
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У каждого животного, содержащегося в вольере на АЗК, есть кличка и информационная табличка; его кормят два раза в день, следят за наличием чистой воды и контролируют состояние здоровья, а при необходимости оказывают ветеринарную помощь.
Впрочем, целенаправленные удары по АЗС вынудили компанию временно приостановить реализацию программы – в настоящее время приоритетом является восстановление разрушенных станций до состояния, минимально необходимого для работы, ведь именно работающая заправка обеспечивает людей топливом и поддерживает критически важную инфраструктуру. Как только позволят возможности, в WOG планируют продолжить обустройство вольеров, а пока компания обеспечивает уже эвакуированных животных и координирует свои действия с волонтерскими сообществами в поиске альтернативных решений.
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