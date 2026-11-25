ТЦК в Закарпатье вернул на воинский учет мужчину, признанного непригодным в 2022 году: чем все закончилось

В Закарпатье территориальный центр комплектования повторно взял на воинский учет мужчину, которого еще в 2022 году ВЛК признала непригодным к службе с исключением с учета. Основанием стало обращение Государственного бюро расследований по поводу проверки возможных незаконных исключений военнообязанных.

Мужчина обжаловал действия ТЦК в суде, подчеркнув, что решение ВЛК не отменяли. Закарпатский окружной административный суд признал повторное взятие на учет противоправным по делу №260/6420/26, пишет Судебно-юридическая газета.

Почему мужчину повторно взяли на учет

17 мая 2022 года военно-врачебная комиссия признала мужчину непригодным к военной службе с исключением из воинского учета. Это решение оформили справкой ВВК №465, а соответствующие сведения внесли в его военно-учетные документы.

Однако 30 июня 2026 года ГБР обратилось в ТЦК с просьбой организовать постановку на учет лиц, обстоятельства исключения которых проверяли в рамках уголовного производства. Среди них был и истец. В тот же день мужчину повторно поставили на учет в Сваляве.

В ГБР проверяли возможные незаконные исключения граждан с воинского учета в 2022–2024 годах. В частности, следствие сообщало о возможном уничтожении медицинской документации о прохождении ВВК.

Что решил суд

Мужчина настаивал, что его предыдущее решение ВВК не отменили. Он также ссылался на протокол Центральной военно-врачебной комиссии от 17 июля 2026 года, в котором указывалось, что постановление о его непригодности не подлежит отмене.

В ТЦК, напротив, утверждали, что действовали на основании информации ГБР и должны были актуализировать данные в реестре. Там также заявили, что мужчина не явился по вызову для уточнения данных и последующего прохождения контрольного медицинского осмотра.

Суд не согласился с этими аргументами. Он подчеркнул, что исключение из воинского учета и снятие с него имеют разные правовые последствия: исключенное лицо теряет статус военнообязанного.

Суд установил, что решение ВЛК от 2022 года не отменили, а сам факт уголовного расследования не является законным основанием для повторной постановки мужчины на учет. Также ТЦК не предоставил доказательств проведения необходимого дополнительного медицинского обследования.

Суд отдельно подчеркнул, что ошибки государственных органов нельзя исправлять за счет граждан, а правомерность действий власти следует оценивать с учетом обстоятельств, существовавших на момент их совершения.

Напомним, на Полтавщине суд освободил от уголовной ответственности военнослужащего, который почти четыре года находился в СОЧ. Мужчина добровольно обратился в прокуратуру и заявил о желании вернуться в армию.

Как писал OBOZ.UA, на Закарпатье суд признал незаконной мобилизацию 50-летнего студента, у которого была действующая отсрочка от призыва. Мужчину мобилизовали в июле 2026 года, несмотря на наличие соответствующих сведений в приложении "Резерв+".