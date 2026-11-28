Цветет все лето: какой садовый цветок называют альтернативой гортензии

Гортензия – шикарный выбор цветущего растения для сада. Но они есть практически у каждого и к тому же могут быть довольно капризными. Именно поэтому некоторые садоводы начали отдавать предпочтение вейгелам.

Как пишет Deccoria, они обильно покрываются колокольчатыми цветами и хорошо растут даже на не слишком плодородной почве. Один из красивейших сортов, который стоит посадить в своем саду, – это "All Summer Red". Вот как правильно за ним ухаживать.

Необычный сорт вейгелы, который может стать альтернативой гортензии

Гортензии – настоящее украшение многих садов. С июня или июля и до поздней осени они радуют крупными соцветиями самых разных оттенков. Однако эти декоративные кусты не всегда просты в выращивании. Они нуждаются в регулярном уходе и определенных условиях, без которых могут болеть и хуже цвести.

Вместо прихотливых гортензий можно посадить эффектную, но неприхотливую вейгелу цветущую сорта "All Summer Red". Одно из главных преимуществ этого декоративного кустарника – длительное цветение. Ярко-красные колокольчатые цветы в большом количестве появляются уже в середине мая и остаются на ветках до августа. Однако на этом цветение не заканчивается: во второй половине лета растение зацветает повторно, хотя и не так обильно, и продолжает цвести вплоть до осени.

Вейгела "All Summer Red" компактнее большинства популярных сортов гортензий, поэтому хорошо подходит даже для небольших садовых участков. Обычно куст вырастает до 50-100 см в высоту и имеет примерно такую же ширину. Его можно высаживать на клумбах рядом с другими декоративными растениями или выращивать в контейнерах на балконе или террасе. В большинстве регионов Украины куст сможет хорошо перезимовать, поскольку выдерживает морозы до -25°C. В более холодных местностях его стоит дополнительно замульчировать, а сверху накрыть агроволокном или соломенным матом.

Еще одно преимущество этой вейгелы – нетребовательность к почве. Сорт "All Summer Red" хорошо развивается и обильно цветет на любой водопроницаемой земле с уровнем кислотности от слабокислого до слабощелочного. Растение может расти даже на бедных питательными веществами почвах. В отличие от гортензий, ему не нужны специальные подкисляющие удобрения или постоянный полив. Куст нормально переносит непродолжительные периоды засухи.

Вейгела цветет нежными колок... Источник: Maksims Grigorjevs Развернуть

Как выращивать вейгелу "All Summer Red"

Наслаждаться продолжительным и обильным цветением вейгелы цветущей "All Summer Red" может каждый садовод. Создать для нее благоприятные условия и ухаживать за кустом совсем несложно. Саженцы в контейнерах можно высаживать в течение всего вегетационного периода, избегая только сильной жары и заморозков. Стоит учитывать, что корневая система этого растения расположена неглубоко, поэтому после посадки почву вокруг куста желательно сразу замульчировать.

На что обратить внимание при выращивании вейгелы "All Summer Red"?

Почва – растение приспосабливается к разным типам почвы, но лучше всего растет и цветет в плодородной, водопроницаемой и умеренно влажной почве. При этом его можно высаживать и в обычную землю со средним содержанием питательных веществ.

– растение приспосабливается к разным типам почвы, но лучше всего растет и цветет в плодородной, водопроницаемой и умеренно влажной почве. При этом его можно высаживать и в обычную землю со средним содержанием питательных веществ. Место посадки – для обильного цветения кусту лучше всего подходят хорошо освещенные солнцем участки. Однако вейгела также нормально развивается в полутени.

Полив – молодые растения, особенно в первый год после высадки, нужно регулярно поливать. Взрослые кусты лучше переносят засуху и обычно нуждаются в дополнительной влаге только во время длительной жары.

– молодые растения, особенно в первый год после высадки, нужно регулярно поливать. Взрослые кусты лучше переносят засуху и обычно нуждаются в дополнительной влаге только во время длительной жары. Подкормка – вейгела не относится к растениям, которым нужно много удобрений. Однако весной полезно внести под каждый куст 2-3 л зрелого компоста или подкормить его удобрением для цветущих растений согласно инструкции производителя. Это поможет получить больше ярких цветов.

– вейгела не относится к растениям, которым нужно много удобрений. Однако весной полезно внести под каждый куст 2-3 л зрелого компоста или подкормить его удобрением для цветущих растений согласно инструкции производителя. Это поможет получить больше ярких цветов. Обрезка – сорт растет довольно медленно и естественным образом сохраняет компактную форму, однако со временем куст может чрезмерно загущаться. Лучше всего проводить обрезку летом, после основной волны цветения. Побеги укорачивают примерно на треть длины, делая срез над почкой. При необходимости можно также удалить несколько старых веток, срезав их у основания. Сильно обрезать куст весной не стоит, ведь так можно случайно удалить цветочные почки, сформировавшиеся еще в прошлом году.

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