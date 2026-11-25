Будет цвести чаще: чем подкормить спатифиллум

Такое популярное комнатное растение, как спатифиллум, может очень красиво цвести, причем даже дважды в год. Однако для этого ему нужно создать подходящие условия.

Помимо правильного освещения, полива и температурного режима, стимулировать растение выпускать бутоны поможет домашняя подкормка, основной ингредиент которой – рис. Достаточно поливать ею цветок раз в месяц, чтобы заметить, как он лучше растет и начинает формировать бутоны. Как приготовить подходящее средство, рассказало издание Deccoria.

Когда и как долго цветет спатифиллум

Спатифиллум прежде всего известен своими крупными листьями насыщенного зеленого цвета, но при надлежащем уходе он способен обильно цвести. В естественных условиях это обычно происходит весной и в начале лета. У домашних растений бутоны могут появляться в конце осени или в начале зимы. Спатифиллум не обязательно цветет только раз в год: некоторые его разновидности способны повторно образовывать цветы в разное время года.

Каждый отдельный цветок обычно держится на цветоносе около четырех недель. Соцветия преимущественно белые, хотя иногда могут приобретать зеленоватый оттенок. Обычно это не признак болезни, а естественный процесс старения лепестков. Если спатифиллум получает надлежащий уход и растет в благоприятных условиях, он может цвести каждый год.

Впрочем, иногда растение вообще не образует цветов. Чаще всего причина заключается в недостатке света. Хотя спатифиллум хорошо переносит полутень, для цветения ему нужно хорошо освещенное место. Проблемы могут возникать и у молодых растений: им нужно время, чтобы достичь зрелости, поэтому сначала они могут долго наращивать только листья.

Важно также позаботиться о температуре. Спатифиллум не любит холода и сквозняков, а снижение температуры ниже 7 градусов по Цельсию может вызвать необратимые повреждения. Не менее важен правильный полив: растению вредят как пересыхание почвы, так и избыток влаги. Субстрат должен оставаться постоянно слегка влажным. Осторожно следует использовать и удобрения, ведь избыток минеральных солей повреждает корни и приводит к побурению листьев.

Рис содержит немало веществ,... Источник: Unsplash Развернуть

Домашняя рисовая подкормка для стимулирования цветения спатифиллума

Если спатифиллум выглядит слабым и не хочет цвести, можно приготовить для него домашнюю подкормку, которая поможет укрепить растение. Основной ингредиент – рис. Он содержит крахмал, калий, фосфор, магний, микроэлементы и витамины группы B.

Сначала высыпьте примерно стакан сырого риса без каких-либо добавок на сковороду и слегка обжарьте. Благодаря этому его будет легче измельчить в мелкий порошок. Переложите рис в миску и дождитесь, пока он остынет. Затем пересыпьте его в кухонный комбайн или блендер и тщательно измельчите. Готовый порошок можно хранить в небольшой баночке и использовать в течение следующих месяцев.

Из рисового порошка готовят жидкую подкормку для спатифиллума и других комнатных растений. Для этого две чайные ложки порошка нужно высыпать в емкость, залить 500 мл кипятка, перемешать и оставить до полного остывания. После этого смесь следует дополнительно разбавить еще 500 мл чистой воды комнатной температуры.

Перед использованием подкормку нужно процедить, а прозрачным раствором поливать спатифиллум. Важно, чтобы жидкость хорошо впитывалась в почву, поэтому не стоит использовать ее слишком много. Достаточно примерно пяти столовых ложек, хотя точное количество зависит от размера и состояния растения. Такую подкормку рекомендуют применять раз в месяц.

Благодаря ему спатифиллум должен расти быстрее и образовывать больше цветов. Уход также предлагают дополнять другими жидкими удобрениями, содержащими дополнительные питательные вещества и минералы. Их советуют чередовать с домашней рисовой подкормкой, используя специальные препараты по очереди.

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