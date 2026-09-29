Эти украинские фамилии происходят от половцев: проверьте свою
Происхождение ряда современн...
Источник: Сгенерировано ИИ
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17 современных украинских фамилий связывают с половцами – тюркским народом, который в XI–XIV веках населял степи Евразии. Они остаются крайне редкими – их носят лишь несколько десятков человек в отдельных регионах Украины.
OBOZ.UA рассказывает, какие родовые имена вошли в этот список. Также мы выяснили, где сегодня живут их носители.
Обычно украинские фамилии формировались от рода занятий, социального статуса человека или названия местности. Однако часть из них имеет иное происхождение – их связывают с древним тюркским народом.
Половцы в XI–XIV веках населяли Евразийскую степь – от Дуная до Иртыша. Уже в XI веке они расселились, в частности, на украинских землях.
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Источник: Facebook-сторінка "Читай українською"
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До XIII века половцы активно взаимодействовали с Грузией, Византией, Венгрией, Албанией и Болгарией.
С этим народом связывают следующие современные украинские фамилии:
- Акуш;
- Алак;
- Алперин;
- Дулепа;
- Кейран;
- Кобан;
- Кобяк;
- Котян;
- Куря;
- Мандула;
- Салават;
- Сугрин;
- Темир;
- Тертерьян;
- Умуль;
- Шарк;
- Ямула.
По словам исследователей, в настоящее время эти фамилии встречаются редко.
Например, фамилию Дулепа носят 159 человек, больше всего – в Каменец-Подольском районе.
Фамилию Кобяк носят 54 человека. Среди них – жители Львовской области, Киева, Запорожской области, а также Донецка и Мариуполя.
Таким образом, в современных украинских фамилиях сохранились отдельные следы средневековой истории и связей с кочевыми народами.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о 17 украинских фамилиях, которые связывают с интеллигенцией и образованными людьми прошлого. Среди них – родовые имена, которые могли возникнуть в связи с занятиями медициной, образованием, искусством и музыкой, при этом в отношении отдельных названий исследователи выдвигают различные версии.
Как писал OBOZ.UA, некоторые украинские фамилии могли появиться от названий воинских формирований, должностей или видов службы, связанных с Польшей и Османской империей. Такие родовые имена могут свидетельствовать о военной или служебной деятельности предков в разные исторические периоды.
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