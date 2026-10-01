Этих семь категорий мужчин не могут мобилизовать в октябре: ознакомьтесь со списком

В октябре 2026 года в Украине мобилизация проходит в соответствии с установленными правилами. В то же время есть военнообязанные, которых не могут призвать, а также те, кто при определенных условиях имеет право на отсрочку – в частности, по возрасту, состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или работе.

О том, кто именно не подлежит призыву в октябре и кому могут предоставить отсрочку, рассказывает OBOZ.UA. Всего таких основных категорий семь.

Кто не подлежит мобилизации

1. Мужчины до 25 лет и лица старше предельного возраста

Мобилизовать могут военнообязанных, находящихся в запасе и не имеющих бронирования или иного законного основания для отсрочки. В то же время для отдельных мужчин в возрасте до 25 лет, уже имеющих статус военнообязанного, действуют особые правила.

2. Непригодные к военной службе по состоянию здоровья

Не могут призвать тех, кого в установленном порядке признали негодными к военной службе. В то же время для военнообязанных, признанных временно негодными, предусмотрена отсрочка сроком до шести месяцев.

3. Зарезервированные работники

Забронированных военнообязанных не могут призвать на время действия бронирования. Речь идет о работниках, которых в установленном порядке забронировали органы государственной власти, местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации.

4. Родители при определенных законом семейных обстоятельствах

Отсрочку могут получить отдельные категории родителей. В частности, это касается тех, кто воспитывает троих или более детей в возрасте до 18 лет, если они соответствуют установленным требованиям.

Также такое право могут иметь родители, самостоятельно воспитывающие ребенка, или те, у кого есть ребенок с инвалидностью.

5. Лица, постоянно ухаживающие за определенными законом родственниками

Право на отсрочку могут иметь военнообязанные, постоянно ухаживающие за лицами, нуждающимися в таком уходе. При этом для получения отсрочки должны быть соблюдены предусмотренные законом условия.

6. Отдельные работники и представители важных сфер

Право на отсрочку имеют также отдельные категории военнообязанных – в зависимости от их работы или должности. Перечень таких работников обширен и зависит от сферы деятельности и условий трудоустройства.

В августе 2026 года правительство обновило перечень документов, с помощью которых отдельные работники могут подтвердить право на отсрочку.

7. Лица, имеющие иные предусмотренные законом основания

Право на отсрочку предусмотрено и для других категорий военнообязанных. В частности, речь идет об отдельных учащихся, научных и педагогических работниках, а также о других случаях, определенных законодательством.

Кроме того, в 2026 году в статью 23 были внесены новые положения в отношении отдельных военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет, уволенных после прохождения годичного контракта.

Ранее OBOZ.UA сообщал о случае, когда мужчину мобилизовали после отмены ТЦК его отсрочки из-за якобы непосещения занятий и невыполнения индивидуального учебного плана. Суд признал призыв противоправным и отменил не только приказ ТЦК, но и приказ воинской части о зачислении мужчины в списки личного состава.